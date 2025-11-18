circle x black
Sanità, Annicchiarico (Veneto): "Ssn pubblico elemento su cui investire"

Alla Social sustainability week: "Importante contributo della comunità e responsabilizzazione individuale"

Massimo Annicchiarico
18 novembre 2025 | 18.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il contributo della comunità al benessere spazia dai comportamenti individuali 'lifelong' - ossia la gestione della propria salute lungo il percorso di vita - alla capacità di considerare il valore rappresentato dal servizio sanitario pubblico" come "un elemento di civiltà sul quale vale la pena investire e avere fiducia per il futuro". Lo afferma Massimo Annicchiarico, direttore generale Area sanità e sociale Regione Veneto, intervenendo alla 'Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale', a Palazzo dell'Informazione oggi a Roma.

"Il nostro servizio sanitario si fonda sul principio della solidarietà e della mutua assistenza - sottolinea Annicchiarico - Questo già di per sé ne connota le caratteristiche di socialità. Ma oggi, più che mai, è evidente che, al di là del suo assetto istituzionale, il contributo della comunità può avere un valore estremamente importante, anche nutrendosi della responsabilizzazione individuale".

Tag
'Social sustainability week Massimo Annicchiarico Area sanità e sociale Regione Veneto
