Scuola, 120 candeline per il Lycée Chateaubriand di Roma, venerdì celebrato con la 'Nuit des Arts'

Il Lycée Chateaubriand, prestigioso istituto scolastico francese a Roma che ospita 1530 studenti dalla materna alla fine del liceo, festeggia il suo 120esimo anniversario. L'occasione sarà ricordata nella Capitale venerdì prossimo dalle 16.30 alle 24.00 con la Nuit des Arts - Notte dell’Arte, evento patrocinato dalla République française (Repubblica francese) a cui sono attesi tra gli altri l’Ambasciatore di Francia, l’Ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, l’Ambasciatrice di Francia presso l’Onu, la Directrice dell’Aefe (Agenzia per l'Educazione Francese all'Estero) e il preside dell’Adalc, nonché il Presidente della Commissione Cultura al Senato e l’Assessore all’urbanistica di Roma Capitale. Stasera, ad anticipare l’evento, il progetto Inside/out, ideato dall'artista JR, che mostrerà i ritratti dei bambini che frequentano la scuola sul muro che la circonda, sul lato del parco di Villa Borghese.

Numerosi gli eventi artistici in programma e considerevole la partecipazione anche di artisti italiani ed internazionali del calibro di Donatella Trombadori, Adriana Abbrescia, Alexandra Unger, Michel Bedouin....invitati ad esporre le loro opere con gli studenti, nella cornice della scuola all’interno della storica Villa Strohl Fern, accanto al parco di Villa Borghese, che eccezionalmente per l'occasione sarà aperta anche al grande pubblico. Villa Strohl Fern, così chiamata dal nome del suo fondatore, il mecenate Alfred Strohl, che la fece costruire nel 1879 nelle 'vesti' di un casino nobile di stile medievale recentemente restaurato, detto “Moresco”, dispone anche di numerosi studi di artisti, 'atelier' ancora oggi presenti nel Parco, visitabili ed in piena attività anche per l'occasione.

Questo il programma di venerdì prossimo: i festeggiamenti cominceranno alle ore 16.30 con l'inaugurazione Ufficiale dell'edificio 'Moresco' restaurato, alla presenza dell'Ambasciatore di Francia in Italia e del Presidente dell'Aefe e delle Autorità Italiane. Seguito da un cocktail di benvenuto e dalla visita agli 'Atelier'. Dalle ore 18.00 alle 24.00: Apertura al grande pubblico del parco e di alcuni edifici per un percorso artistico intitolato “Nuit des Arts” con mostre, conferenze, letture e concerti. L'accesso dall'ingresso principale in via di Madama Laetizia.