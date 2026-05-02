Jannik Sinner contro Alex Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid in programma domani, 3 maggio 2026. L'azzurro, numero 1 del mondo, nel match in programma non prima delle 17 (in diretta tv e streaming) va a caccia del quarto titolo consecutivo 2026 - dopo quelli vinti a Indian Wells, Miami e Montecarlo - e punta al quinto trionfo di fila in un torneo Masters 1000, impresa mai riuscita nel circuito.

Jannik bestia nera, i precedenti con Zverev

In tutti i tornei vinti quest'anno, Sinner ha sempre incontrato Zverev in semifinale e lo ha sempre battuto. Ora, il faccia a faccia si sposta in finale. Sinner e Zverev si sono affrontati in 13 occasioni. L'azzurro si è imposto in 9 occasioni e ha vinto gli ultimi 8 confronti diretti. Zverev non vince un set contro la sua bestia nera dalla finale (persa) agli Australian Open a gennaio dello scorso anno. "Jannik è il miglior giocatore del mondo senza alcun dubbio, proverò a rendergli la vita difficile", dice il tedesco. "L'ho battuto 4 volte? Sì, ma non è successo nelle ultime 8 partite. Negli ultimi 8 match non ho vinto molto...", aggiunge. Sinner può diventare il primo giocatore della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Ai 3 già conquistati quest'anno si aggiunge anche Parigi Berc y 2025. "Non penso sentirà particolare pressione - dice Zverev -. Il numero 1 gioca sotto pressione ogni settimana, penso che si stia semplicemente godendo il tennis. Gli riesce tutto facile. Magari domenica gli renderò le cose un po' più complicate".

I record

Sinner arriva all'appuntamento con un curriculum impressionante. Il 24enne altoatesino ha vinto gli ultimi 22 match disputati e consolida il primo posto nel ranking Atp. E' già arrivato a 14.000 punti, può salire a 14.250 e prendere il largo rispetto allo spagnolo Carlos Alcaraz, secondo a quota 12.960 e fermo ai box per l'infortunio al polso destro. Il numero 1 si appresta a giocare la finale nel nono e ultimo Masters 1000 in calendario: nessun tennista ha realizzato l'en plein ad un'età così giovane.

Sinner-Zverev in tv e streaming

Sinner-Zverev sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv.