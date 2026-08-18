Litiga con un ragazzo, poi - non pago - torna armato sotto casa del minore ma ad affrontarlo si trova di fronte il padre del diciassettenne e non esita e sparare. E' quanto accaduto la scorsa notte a Paullo, alle porte di Milano, dove un 37enne è stato ferito con un colpo di pistola mentre il suo aggressore si dava alla fuga. Una 'latitanza' durata poche ore: i carabinieri hanno fermato un 20enne, con l'accusa di tentato omicidio, a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese.

Vittima e aggressore sono entrambi italiani di origine marocchina. Ancora da chiarire i dettagli della lite nata nel pomeriggio di ieri tra i due ragazzi, il fermato e il figlio del ferito, in zona Navigli, la 'miccia' che ha portato a cercare un confronto a notte fonda in via Vigorelli a Paullo. A portare i militari sulle tracce del ventenne è stata la visione delle immagini delle telecamere. Il ferito, raggiunto da un colpo all’addome, si trova ricoverato all'ospedale Niguarda e non è in pericolo di vita.