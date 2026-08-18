circle x black
Cerca nel sito
 

Paura a Paullo, 37enne ferito con un colpo di pistola per difendere il figlio minorenne: fermato l'aggressore

L'aggressione è avvenuta alle porte di Milano: fermato un 20enne con l'accusa di tentato omicidio

Paura a Paullo, 37enne ferito con un colpo di pistola per difendere il figlio minorenne: fermato l'aggressore
18 agosto 2026 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Litiga con un ragazzo, poi - non pago - torna armato sotto casa del minore ma ad affrontarlo si trova di fronte il padre del diciassettenne e non esita e sparare. E' quanto accaduto la scorsa notte a Paullo, alle porte di Milano, dove un 37enne è stato ferito con un colpo di pistola mentre il suo aggressore si dava alla fuga. Una 'latitanza' durata poche ore: i carabinieri hanno fermato un 20enne, con l'accusa di tentato omicidio, a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese.

Vittima e aggressore sono entrambi italiani di origine marocchina. Ancora da chiarire i dettagli della lite nata nel pomeriggio di ieri tra i due ragazzi, il fermato e il figlio del ferito, in zona Navigli, la 'miccia' che ha portato a cercare un confronto a notte fonda in via Vigorelli a Paullo. A portare i militari sulle tracce del ventenne è stata la visione delle immagini delle telecamere. Il ferito, raggiunto da un colpo all’addome, si trova ricoverato all'ospedale Niguarda e non è in pericolo di vita.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio tentato omicidio aggressione ferito pistola carabinieri
Vedi anche
Calabria, arrestato dopo aver appiccato un incendio: era stato ripreso da un drone
Paura sulla Firenze-Pisa-Livorno, auto accede contromano ma un camionista evita il peggio - Video
Pick-up su duna a Porto Cesareo, multa salata e denuncia del vicesindaco: "Atto di arroganza e presunzione"
New to go
Bonus fiscali in scadenza, i dossier al centro della prossima Legge di bilancio
Tempesta di fulmini su Roma, le immagini del cielo illuminato a giorno - Video
News to go
Meta e accuse di danni ai minori, si apre lo storico processo negli Usa
News to go
Debito pubblico, a giugno nuovo record a 3.207,2 miliardi
Eruzione Etna, nuova bocca nella Valle del Bove: il video della nuvola di cenere vulcanica - Video
Sardegna, nuovo sbarco di migranti tra i bagnanti dopo l'incidente a Su Giudeu - Video
Mercati: seduta incolore, petrolio e oro in rialzo - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Affranto per aver provocato guai a persone a cui tiene" - Video
Trump con George Washington nel nuovo video generato con l'Ia: "Grazie per le tue idee"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza