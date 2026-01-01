circle x black
Cerca nel sito
 

Strage Svizzera, Kristian Ghedina: "Sconvolti, non ci si aspetta una cosa così da una festa"

L'ex campione azzurro di sci, raggiunto telefonicamente da Adnkronos, esprime il suo dispiacere per la portata dell'evento

Il bar esploso a Crans-Montana - (Afp)
Il bar esploso a Crans-Montana - (Afp)
01 gennaio 2026 | 19.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alla notizia della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, con oltre 40 vittime e molti feriti dopo l'esplosione avvenuta durante i festeggiamenti, l'ex campione azzurro di sci Kristian Ghedina, raggiunto telefonicamente da Adnkronos, esprime il suo dispiacere per la portata dell'evento: "Sicuramente è una tragedia, 40 morti a una festa di Capodanno... si va per festeggiare, per ritrovarsi, con le famiglie o nei locali, e non ci si aspetta una cosa così". Un episodio che, sottolinea, colpisce ancora di più perché avvenuto in un momento di festa.

Ghedina conosce bene Crans-Montana, teatro di gare e momenti importanti della sua carriera: "La prima volta che ci sono andato ho fatto la festa di addio di Pirmin Zurbriggen, nel '90, l'anno in cui sono emerso", ricorda. "Poi abbiamo fatto anche gare di Coppa del Mondo... ci sono stato altre quattro volte". Una località che descrive come "molto rinomata, come St. Moritz, turistica, molto bella, curata... come tutti i posti in Svizzera ci tengono molto, curano l'ambiente". Di fronte alla notizia dell'esplosione, il pensiero dell'ex discesista va alla comunità che vive il luogo: "Penso che sconvolga un po' tutta la cittadinanza", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tragedia Capodanno esplosione Strage Svizzera esplosione svizzera Crans Montana incendio Crans Montana
Vedi anche
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto
News to go
Madonna di Campiglio, skipass contingentati fino al 5 gennaio
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza