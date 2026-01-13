circle x black
Cerca nel sito
 

Studentessa scomparsa a Teolo, al setaccio il Monte Madonna

Riprese oggi nel cuore dei Colli Euganei le ricerche della 22enne Annabella Martinelli

Annabella Martinelli - (Da Instagram)
Annabella Martinelli - (Da Instagram)
13 gennaio 2026 | 13.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono riprese stamane a Teolo (Padova) le ricerche della studentessa di 22 anni Annabella Martinelli, dopo che ieri pomeriggio la Prefettura di Padova ha deciso di andare avanti con le ricerche ad oltranza e sempre nella zona del Monte Madonna e del Passo delle Fiorine, nel cuore dei Colli Euganei.

La ragazza si è allontanata da casa sua la sera del 6 gennaio in bicicletta, ritrovata chiusa col lucchetto sabato scorso, ma le ultime tracce certe della ragazza risalgono alla sera di mercoledì 7, quando è stata immortalata da una telecamera della videosorveglianza pubblica.

Le ricerche sono condotte primariamente dai Vigili del fuoco con il supporto logistico del Soccorso alpino, incaricato di approfondire via terra eventuali nuove tracce. L’intera zona è setacciata palmo a palmo anche grazie ai volontari della Protezione civile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
studentessa scomparsa Monte Madonna annabella martinelli scomparsa annabella martinelli instagram annabella martinelli ultime notizie annabella martinelli news teolo ragazza scomparsa teolo scomparsa
Vedi anche
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza