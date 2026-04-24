Il montepremi ha raggiunto la cifra di 154,3 milioni di euro

Continua a salire il jackpot del SuperEnalotto. Dopo l'ultima estrazione di giovedì 23 aprile 2026, come riporta Agipronews, il montepremi ha raggiunto la cifra di 154,3 milioni di euro, confermandosi come il più alto al mondo e continuando ad accendere i sogni di milioni di italiani. Ma cosa succederebbe se qualche fortunato dovesse 'pescare' la sestina vincente?

In caso di vincita, occhio alle tempistiche da rispettare. Il regolamento del SuperEnalotto parla chiaro: per presentare la ricevuta originale, il vincitore ha a disposizione 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito ufficiale.

Per cifre di questa portata, la riscossione deve avvenire esclusivamente presso gli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Se la schedina vincente è stata giocata online, oltre a presentare la stampa della giocata vincente, servirà fornire un documento di identità valido e il codice fiscale.

Sebbene 154,3 milioni siano una cifra astronomica, bisogna fare i conti anche con l'erario. In Italia è in vigore la cosiddetta "tassa sulla fortuna", che prevede un prelievo fiscale del 20% sulla parte della vincita eccedente i 500 euro. In questo caso, il prelievo ammonterebbe a poco meno di 31 milioni di euro: il vincitore – in caso di “6” oggi 24 aprile – potrebbe portare così a casa un importo netto di circa 123,5 milioni di euro.