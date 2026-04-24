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SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi: centrati tre 5 da 51mila euro

Nessun '6' né '5+1'

SuperEnalotto - Fotogramma
SuperEnalotto - Fotogramma
24 aprile 2026 | 21.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi, venerdì 24 aprile, del SuperEnalotto. Questa la sestina: 6, 13, 33, 37, 68, 82. Numero Jolly: 56. Numero SuperStar: 20.

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Nessun '6' né '5+1', centrati invece tre '5' (a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza; a Bolzano e a Monopoli, in provincia di Bari) che vincono ciascuno 51.982,76 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 155,3 milioni di euro.

Quali sono i punteggi vincenti?

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Quanto costa una schedina?

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Come faccio a sapere se ho vinto?

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente

La combinazione vincente di oggi: 6, 13, 33, 37, 68, 82. Numero Jolly: 56. Numero SuperStar: 20.

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SuperEnalotto concorso
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