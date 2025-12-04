circle x black
Superluna fredda in arrivo, pronti allo spettacolo: ecco a che ora è meglio osservarla

Si presenterà più luminosa del 23% e più grande del 14%

La luna -
La luna - 123RF
04 dicembre 2025 | 08.57
Redazione Adnkronos
Manca orami pochissimo alla superluna fredda di dicembre. Già stasera, giovedì 4, potremo infatti assistere allo spettacolo dell'ultima Luna piena dell'anno che si presenterà più luminosa del 23% e più grande del 14%. Sarà anche la più alta nel cielo fino al 2042.

Il momento esatto del plenilunio è previsto per le 00:14 di domani, venerdì 5 dicembre, ma il momento migliore per ammirarla sarà al sorgere sull'orizzonte, poco dopo il tramonto oggi.

Parliamo di superluna quando il nostro satellite, in fase di luna piena si trova nel punto più vicino (perigeo), o quasi, alla Terra. Perigeo e fase piena, questa volta pur non verificandosi nello stesso giorno, avvengono a poche ore di distanza.

La Luna si troverà al perigeo ad appena 356.961 km dalla Terra, mentre in fase piena disterà 357.219 km (239 km in più rispetto al plenilunio precedente).

