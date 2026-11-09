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Taranto, riammessa alla mensa scolastica la bambina che esclusa per un debito di 38 euro

La vicenda ha fatto clamore dopo la diffida dei genitori, presentata al Comune tramite l'avvocato Fabrizio Del Vecchio

Taranto, riammessa alla mensa scolastica la bambina che esclusa per un debito di 38 euro
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09 novembre 2026 | 15.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stata riammessa alla frequenza della mensa scolastica la bambina di nove anni di un istituto comprensivo di Taranto esclusa dal servizio dal 2 novembre, per pasti non pagati dai genitori. Si chiude così, per il bene della giovanissima alunna, la vicenda che ha fatto clamore dopo la diffida dei genitori, presentata al Comune tramite l'avvocato Fabrizio Del Vecchio.

In base alla diffida, era contestato un debito di circa 12 euro non corrisposti nell'anno scolastico precedente mentre per il Comune la morosità era di 38 euro, superiore alla soglia massima consentita di debito di 30 euro, visibile sulla piattaforma della mensa scolastica. Sull'esclusione dalla mensa la famiglia, però, ha lamentato il venir meno di ''un momento essenziale e integrante del percorso formativo, didattico e del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito''; una posizione condivisa anche dalla Cgil di Taranto. Si è quindi deciso di sanare la situazione che si è creata, con la riammissione dell'alunna alla mensa scolastica, come è già avvenuto a partire da oggi.

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