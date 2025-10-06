circle x black
Cerca nel sito
 

Torna il caldo al Centro-Nord, arriva ottobrata con massime fino a 24-26°C

Secondo le ultime previsioni meteo, l'inverno è ancora molto lontano

07 ottobre 2025 | 00.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna il caldo con l'ottobrata. Dopo pochi giorni caratterizzati da un calo delle temperature, ecco il nuovo cambiamento meteo in autunno. "Ribaltoni continui, prima il freddo con la neve a 1200 metri, burrasche di vento e mareggiate poi, nei prossimi giorni tornerà il caldo al Centro-Nord, mentre farà ancora un po' freddo al Sud", dice Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it, all'Adnkronos.

"Nel dettaglio avremo un'ottobrata con massime fino a 24-26°C sulle regioni centrali e al settentrione, zone che saranno ben più calde del meridione, interessato fino a mercoledì da un ciclone centrato sulla Grecia".

Il quadro meteo dell'Italia è quasi a rovescio, a giudicare dalle condizioni che caratterizzeranno i prossimi giorni al Meridione. "Al Sud avremo ancora venti di burrasca dai quadranti settentrionali e mari agitati con onde alte più di 4 metri fino a metà settimana. Di contro, al Centro-Nord il tempo sarà bello con l'ottobrata romana che si espanderà fino alla Pianura Padana".

Quanto dureranno gli effetti miti dell'ottobrata? "Vivremo una settimana piacevole, - conclude Tedici - salvo al Sud, per poi entrare in una nuova fase di maltempo da metà mese in poi. Questi ribaltoni saranno comunque tipici della stagione autunnale, non saranno l'antipasto di un inverno che è ancora molto lontano".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo iLMeteo.it caldo Cnetro nord freddo sud inverno 2025 inverno quando inizia inverno 2025 meteo invern o2025 26 meteo inverno 2026 meteo previsioni meteo oggi meteo italia freddo oggi freddo in arrivo ottobrate romane ottobrate 2025
