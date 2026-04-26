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Tozzi-Burioni, scontro social sulla caccia: "Studia", "No ai fanatici"

Botta e risposta tra il geologo e il virologo "sempre con simpatia"

Mario Tozzi e Roberto Burioni
Mario Tozzi e Roberto Burioni
26 aprile 2026 | 19.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scontro social (in amicizia) tra Mario Tozzi e Roberto Burioni. La caccia diventa l'argomento per un confronto vivace tra il geologo e divulgatore scientifico da una parte e il virologo dall'altra. Il dibattito si accende quando Tozzi, volto di Rai3, commenta la notizia della morte di un cacciatore, travolto da 5 elefanti. "Purtroppo la caccia è questa m**** qui. Spiace sempre per una morte, ma i cacciatori non dicono sempre che è uno sport? Questo qui ha perso", scrive il geologo su X. Tra le numerose risposte, ecco quella di Burioni: "Scusa ma a ragionare così allora anche l'alpinismo sarebbe una m perché ogni tanto qualcuno ci lascia la pelle. Premesso che della caccia NON ME NE FREGA NIENTE, a me pare un atteggiamento più ideologico che science-based. Nulla di male, per carità, basta dirlo", scrive il virologo, da anni punto di riferimento del programma Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio.

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"A Robè, ma leggiti almeno Bekoff, De Waal e Safina, e magari pure Lorenz. Individui. Gli animali sono individui, ciascuno diverso dagli altri, ciascuno prodotto di cultura di specie. Proprio come noi. Te lo dico io: studia! Sempre con simpatia, eh", ribatte Tozzi. Finita qui? No, c'è spazio per la controreplica di Burioni. "A Mariè i fanatici che mescolano scienza e ideologia già ci hanno rovinato nel 1987 con il nucleare, da quella volta mi stanno antipatici anche se parlano di caccia. Sempre con simpatia, eh. PS: gli animali saranno individui, ma me li mangio con gusto e senza rimorso". Alla prossima puntata.

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roberto burioni mario tozzi tozzi burioni scontro
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