circle x black
Cerca nel sito
 

Tragedia Catanzaro, autopsia conferma: la donna si è lanciata dal balcone insieme ai figli

Esclusa l'ipotesi secondo cui Anna Democrito avrebbe lanciato i piccoli nel vuoto prima di uccidersi. Domani i funerali

- FOTOGRAMMA
- FOTOGRAMMA
24 aprile 2026 | 10.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una caduta simultanea, con i traumi riscontrati sui corpi in linea con la dinamica: è l'elemento che emerge dalle autopsie eseguite su Anna Democrito, 46 anni, e i suoi figli di 4 anni e 4 mesi, Giuseppe e Nicola Trombetta, precipitati insieme a lei dal terzo piano del palazzo di via Zanotti Bianco, a Catanzaro. Esclusa, quindi, la versione secondo cui la donna avrebbe lanciato nel vuoto i figli prima di uccidersi. Le operazioni peritali, svolte dall'équipe di Medicina legale dell'Università di Catanzaro e guidate dalla professoressa Isabella Aquila, sono cominciate ieri pomeriggio alle 17 e sono durate diverse ore.

CTA

Alle 11.30 sarà allestita la camera ardente nella Casa Funeraria Elysium. Domani, invece, alle 17 saranno celebrati i funerali nella Basilica dell'Immacolata, a Catanzaro, quando in città sarà lutto cittadino.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Catanzaro tragedia Catanzaro autopsia autopsia tragedia Catanzaro
Vedi anche
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video
Jovanotti in Campidoglio per presentare il Jova Giro: "2mila chilometri da Roma... a Roma"
News to go
Bonus condizionatori 2026, cosa c'è da sapere
Ue, tutto pronto ad Agia Napa per la cena dei leader: le videonews dal nostro inviato
News to go
Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa
News to go
Eurostat, rapporto deficit-pil Italia al 3,1% nel 2025: cosa dicono i dati
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza