Trentini libero, Mentana: "Ora spiegate perché era in cella"

Il direttore del TgLa7: "Agli ultimi strenui sostenitori italiani del regime venezuelano l'arduo compito di spiegare perché Trentini e gli altri erano in cella senza accusa o processo"

Enrico Mentana - (Fotogramma/Ipa)
12 gennaio 2026 | 09.56
Redazione Adnkronos
"Una cosa è certa: senza la caduta di Maduro non ci sarebbe stata la liberazione di Alberto Trentini". Così in un post su Facebook Enrico Mentana, direttore del TgLa7, a qualche ora dal rilascio del 46enne cooperante umanitario, originario del Lido di Venezia, detenuto dal 15 novembre 2024 in un carcere del Venezula senza accuse ufficiali a suo carico. La sua liberazione è avvenuta oggi, 12 gennaio 2026.

"Agli ultimi strenui sostenitori italiani del regime venezuelano l'arduo compito di spiegare perché Trentini e gli altri erano in cella senza accusa o processo", ha aggiunto Mentana.

 

Esperto di cooperazione internazionale, Trentini al momento dell’arresto collaborava con l’organizzazione francese Humanity & Inclusion, attiva in 60 Paesi nell’assistenza alle persone con disabilità e inclusione sociale. Arrivato a Caracas il 17 ottobre 2024 per una missione umanitaria, era stato fermato durante un controllo mentre viaggiava verso Guasdualito, nello stato di Apure, insieme all’autista locale Rafael Ubiel Hernández Machado, poi rilasciato dopo alcuni mesi.

