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Una carica di energia: ecco il nuovo store Enel di Rho

L’inaugurazione del negozio, presso il Centro Commerciale Rho Center di via Luigi Capuana, sarà aperta a tutta la cittadinanza

Una carica di energia: ecco il nuovo store Enel di Rho
05 maggio 2026 | 15.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una giornata di festa andrà in scena sabato 9 maggio alle 16:00. L’appuntamento è presso il Centro Commerciale Rho Center di via Luigi Capuana dove verrà ufficialmente aperto al pubblico il nuovo Store Enel, con il Partner Spazio Energia Srl.

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I cittadini potranno esplorare i nuovi ambienti e spazi del negozio, ricevere consigli sulle nuove offerte, consulenze sulla lettura della bolletta, ma anche su come migliorare i consumi della propria casa.

Gli Store Enel sono più di semplici punti vendita o di consulenza: si tratta di ambienti frutto di un concept innovativo, attraverso il quale il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo intende sempre di più mettere il cliente al centro dei propri prodotti e servizi.

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Inoltre, vogliono diventare uno spazio costante di riferimento per la socialità: un luogo in cui le persone si possono incontrare, partecipando a laboratori e workshop legati al mondo dell’energia, ma non solo.

Il negozio è aperto dal lunedì alla domenica, dalle 9:00 alle 20:30.

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energia store Enel Rho Center
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