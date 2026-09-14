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Rischio salmonella, ritirato lotto di uova Selex

"Si invitano gli utenti a non consumare il prodotto, riconsegnare al punto vendita" si legge nel richiamo

Uova - (Fotogramma/Ipa)
Uova - (Fotogramma/Ipa)
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14 settembre 2026 | 16.49
Redazione Adnkronos
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Un lotto di uova Selex è stato richiamato per il rischio di salmonella sul guscio. A quanto si legge sul richiamo si tratta di uova medie di allevamento a terra (categoria A), vendute in confezioni di cartone da 6 pezzi.

uova selex ritiro lotto richiamo mignon

Si tratta del lotto numero H 10813. Il produttore è Società Agricola Fiorin di Lionello &C SS nel Ferrarese. "Si invitano gli utenti a non consumare il prodotto, riconsegnare al punto vendita" si legge nel richiamo.

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rischio salmonella uova Selex richiamo prodotto
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