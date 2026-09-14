"Si invitano gli utenti a non consumare il prodotto, riconsegnare al punto vendita" si legge nel richiamo
Un lotto di uova Selex è stato richiamato per il rischio di salmonella sul guscio. A quanto si legge sul richiamo si tratta di uova medie di allevamento a terra (categoria A), vendute in confezioni di cartone da 6 pezzi.
Si tratta del lotto numero H 10813. Il produttore è Società Agricola Fiorin di Lionello &C SS nel Ferrarese. "Si invitano gli utenti a non consumare il prodotto, riconsegnare al punto vendita" si legge nel richiamo.