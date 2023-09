Ustica, Marrazzo: "Amato conferma quanto mi rivelò Cossiga"

"Ci abbiamo messo quasi vent’anni ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Anche Giuliano Amato conferma quanto mi rivelò Cossiga: ad abbattere il Dc9 dell’Itavia sui cieli di Ustica fu un missile francese”. A dichiararlo è il giornalista e conduttore tv Giampiero Marrazzo, autore dell’inchiesta 'Sopra e sotto il tavolo'.

“Già nel 2008 quando lo intervistai - continua Marrazzo - l’ex presidente della Repubblica rivelò che era stato Amato ad informarlo. Oggi finalmente anche lui parla, seppur con notevole ritardo. Manca un ultimo tassello alla verità: la presa di responsabilità da parte della Francia. Quella notte del 27 giugno del 1980 fu violata la sovranità nazionale italiana e morirono 81 persone. È il momento per loro, per i loro familiari e per il nostro Paese di avere giustizia”.