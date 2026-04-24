Vanzulli (Metro Italia): "La Liguria esprime eccellenze difficilmente replicabili altrove"

"Valorizzare le eccellenze del territorio e sostenere le piccole e medie imprese è parte integrante del nostro impegno quotidiano". Lo ha dichiarato Alessia Vanzulli, Head of Fresh, Own Brand & Localism di Metro Italia, a margine della tappa genovese di "SquisITA – L'Italia in un boccone" promossa da Metro Italia. "Nel nostro assortimento contiamo oltre 7.000 prodotti locali, distribuiti nei punti vendita in 16 regioni", ha spiegato. Un focus particolare riguarda la Liguria, "un territorio unico per caratteristiche geografiche e climatiche, che esprime eccellenze difficilmente replicabili altrove", con circa 200 referenze locali, tra prodotti Dop, Igp e Pat. "Quando parliamo di prodotti locali parliamo soprattutto di qualità, che per Metro è una vera e propria passione", ha aggiunto, sottolineando l'attenzione dell'azienda "alla sicurezza alimentare, al benessere animale e al supporto costante ai fornitori per garantire standard elevati". "Il nostro obiettivo è promuovere il vero Made in Italy e rafforzare il legame tra ristorazione e territorio", ha concluso.