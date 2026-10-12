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Bambino investito da auto in provincia di Varese, è grave

Nell'incidente a Gallarate, il bambino di 5 anni ha riportato traumi multipli. Codice verde per la conducente dell'auto, una donna di 80 anni

Ambulanza - Ipa
Ambulanza - Ipa
12 ottobre 2026 | 18.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un bambino di 5 anni è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo essere stato investito da un'auto a Gallarate, in provincia di Varese.

Nello scontro, il bambino ha riportato traumi multipli. Trasportata in codice verde all'ospedale di Gallarate la conducente dell'auto, una donna di 80 anni. Sul posto anche automedica, due ambulanze e personale delle forze dell'ordine.

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