circle x black
Cerca nel sito
 

Vicenza, si aggrava la donna trovata in un lago di sangue nel cortile di casa: ora lotta tra la vita e la morte

Diana Canevarolo è in coma nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo

L'ospedale San Bartolo dove è ricoverata la donna
L'ospedale San Bartolo dove è ricoverata la donna
05 dicembre 2025 | 13.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si sono aggravate le condizioni della donna di 49 anni trovata ieri mattina all’alba in una pozza di sangue nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza.

Diana Canevarolo, questo il nome della 49enne, è in coma nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

A trovarla all'alba di ieri mattina con un vasto trauma cranico sono stati il marito e il figlio immediatamente sentiti dagli investigatori insieme al medico del Suem 118 che è intervenuto per primo sul posto.

Restano però ancora ignote sia la causa che la dinamica del fatto. La procura che sta coordinando le indagini affidate a Squadra mobile e Scientifica, al momento "non è nelle condizioni di affermare l’azione violenta di terzi", ha detto il procuratore capo Lino Giorgio Bruno, valutando le ipotesi a carico di ignoti o nel registro dei fatti non costituenti reato.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cronaca news Vicenza news donna pozza di sangue Torri di Quartesolo notizie
Vedi anche
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza