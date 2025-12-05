Diana Canevarolo è in coma nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo
Si sono aggravate le condizioni della donna di 49 anni trovata ieri mattina all’alba in una pozza di sangue nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza.
Diana Canevarolo, questo il nome della 49enne, è in coma nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.
A trovarla all'alba di ieri mattina con un vasto trauma cranico sono stati il marito e il figlio immediatamente sentiti dagli investigatori insieme al medico del Suem 118 che è intervenuto per primo sul posto.
Restano però ancora ignote sia la causa che la dinamica del fatto. La procura che sta coordinando le indagini affidate a Squadra mobile e Scientifica, al momento "non è nelle condizioni di affermare l’azione violenta di terzi", ha detto il procuratore capo Lino Giorgio Bruno, valutando le ipotesi a carico di ignoti o nel registro dei fatti non costituenti reato.