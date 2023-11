Un vademecum per capire i segnali della violenza prima che sia troppo tardi, sapere cosa fare e a chi rivolgersi. E' il progetto del ministero della Giustizia annunciato oggi, 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, dal ministro Carlo Nordio.

"Per aumentare la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno - ha spiegato Nordio - il mio ministero sta progettando un vademecum da diffondere in ogni luogo. L'obiettivo è spiegare in parole semplici quando preoccuparsi, come reagire e a chi rivolgersi. Ma, allo stesso tempo vogliamo anche diffondere, con il supporto essenziale della grafica, la conoscenza delle parole del diritto: la nostra pubblicazione vuole infatti contribuire alla diffusione di un'educazione costituzionale al rispetto".

"Giulia e Filippo figli di ciascuno di noi"

"Giulia (Cecchettin, ndr) potrebbe essere la figlia di ciascuno di noi, è vero. Ma anche Filippo (Turetta) - ha scandito il guardasigilli nel messaggio inviato a un convegno organizzato dall'Università di Pavia -. E se vogliamo che le cose cambino davvero dobbiamo occuparci delle une e degli altri".