Csm, pronti collegi per elezioni togati: plenum approva parere favorevole a decreto ministero

Cartabia disegna le divisioni territoriali per il voto di settembre

Parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura alla definizione dei collegi per le prossime elezioni dei togati, che si terranno a settembre, prevista dallo schema inviato dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia, sulla base delle novità introdotte dalla legge, appena entrata in vigore. Il plenum ha infatti approvato a larga maggioranza la delibera della sesta commissione sul decreto ministeriale: 21 voti a favore, 3 contrari, dei togati indipendenti Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo e del laico della Lega Stefano Cavanna, e l'astensione di Fulvio Gigliotti, laico M5S.

Lo schema del decreto, che è arrivato ieri a Palazzo dei Marescialli, con la richiesta al Csm di esprimersi, prevede un collegio unico nazionale per l’elezione di due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità, due collegi per eleggere i 5 pm, e 4 per i 13 giudici di merito.

Nel decreto, rileva la delibera approvata, sono rispettati i criteri stabiliti dalla nuova legge relativi sia alla consistenza numerica dei collegi, composti da un numero di magistrati quasi equivalente, sia della continuità territoriale tra i distretti inclusi nei singoli collegi. Dunque lo schema "rispetta i criteri della tendenziale equivalenza del numero di elettori e della continuità territoriale dei distretti accorpati".