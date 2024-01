A Castel Sant'Angelo 'Le vie della Fede', mostra che anticipa il Giubileo

Si intitola 'Le vie della fede: testimonianze d'arte e di pensiero' la mostra che si è aperta il 23 gennaio scorso a Castel Sant'Angelo. L'esposizione, che rimarrà all'interno della Mole Adriana fino al 30 giugno del prossimo anno, è di fatto il primo evento artistico e culturale che in qualche modo anticipa le iniziative di Roma per il Giubileo del 2025. Organizzata dalla direzione generale Musei del ministero della Cultura con la direzione musei statali della città di Roma Capitale e con il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo, la mostra è stata presentata in anteprima nella Sala della Biblioteca.

"Si tratta di una mostra importante nel percorso di avvicinamento al Giubileo e di un progetto artistico rilevante, in un luogo come Castel Sant'Angelo che è un emblema romano, italiano e internazionale", sottolinea il segretario generale del Mic, Mario Turetta. "Questa mostra - gli fa eco Francesco Gilioli capo gabinetto del ministero della Cultura - ci prepara al Giubileo che, dal 1300 quando fu istituito da Papa Bonifacio VIII, ha sempre avuto due dimensioni: una religiosa, spirituale, di fede; e una culturale, artistica, occasione di ulteriore abbellimento di Roma sempre arricchita di nuovi capolavori. L'impegno delle istituzioni è di sfruttare anche questa volta al meglio questa occasione".

Fra le opere d'arte esposte a Castel Sant'Angelo, figurano quadri come 'Riposo dopo la fuga in Egitto' di Orazio Gentileschi, 'Incontro di San Francesco con San Domenico' di Federico Zuccari, 'Madonna con Bambino, San Giovannino e San Michele' del Rustichino, una 'Crocefissione' e un 'Crocifisso' di Mario Sironi, nonché il bozzetto di Pericle Fazzini della 'Resurrezione' per l'Aula Paolo VI' in Vaticano.

(di Enzo Bonaiuto)