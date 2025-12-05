circle x black
Cerca nel sito
 

A Cerveteri il Festival "Campus Etruria" rivolto ai giovani

sponsor

A Cerveteri il Festival
05 dicembre 2025 | 12.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quattro giorni di eventi culturali dedicati all'orientamento universitario e lavorativo rivolti ai giovani studenti che, attraverso talk, laboratori pratici ed esperienze interattive, potranno confrontarsi e conoscere dal vivo le figure professionali del futuro legate all'Intelligenza Artificiale e alle nuove tecnologie. Ad organizzare l'evento sarà il Comune di Cerveteri grazie ai fondi stanziati da un bando regionale di Disco Lazio.

L'evento ha il nome di "Campus Etruria - Festival di Cultura, Musica e Futuri Possibili" ed avrà luogo dall'11 al 16 dicembre e sarà strutturato in quattro giornate tematiche. Giovedì 11 sarà dedicata alla giornata di orientamento, alle nuove tecnologie e AI; venerdì 12 si parlerà invece di cinema, musica e gaming. Lunedì 15 verrà dedicato al giornalismo e alla microeditoria mentre il 16 dicembre, giornata conclusiva, sarà per l'arte e all'innovazione museale. Il festival, promosso dal Comune di Cerveteri, vuole mettere al centro le nuove generazione, integrando cultura, inclusione, orientamento ed intrattenimento.

Fra gli obiettivi principali, come spiega la sindaca Elena Gubetti, vi è quello di "promuovere l’accesso alla cultura e ai servizi da parte dei giovani, favorire l’accoglienza e la partecipazione di studenti fuori sede e stranieri e offrire momenti formativi legati alle nuove tecnologie che rappresentano le professioni del futuro. Parleremo anche di ambiente, sostenibilità, diritti civili, con l'obiettivo di promuovere il progetto di Cerveteri come polo storico-culturale dell’Etruria meridionale. Di solito l'orientamento si fa nelle scuole e nelle università, con Campus Etruria vogliamo essere i primi a portare tutto questo anche nelle città e nei luoghi simbolo della cultura. Cerveteri è patrimonio Unesco, una città che punta su cultura, innovazione e inclusione giovanile".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festival Campus Etruria Cultura Giovani Festival
Vedi anche
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza