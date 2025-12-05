A Cerveteri il Festival "Campus Etruria" rivolto ai giovani

Quattro giorni di eventi culturali dedicati all'orientamento universitario e lavorativo rivolti ai giovani studenti che, attraverso talk, laboratori pratici ed esperienze interattive, potranno confrontarsi e conoscere dal vivo le figure professionali del futuro legate all'Intelligenza Artificiale e alle nuove tecnologie. Ad organizzare l'evento sarà il Comune di Cerveteri grazie ai fondi stanziati da un bando regionale di Disco Lazio.

L'evento ha il nome di "Campus Etruria - Festival di Cultura, Musica e Futuri Possibili" ed avrà luogo dall'11 al 16 dicembre e sarà strutturato in quattro giornate tematiche. Giovedì 11 sarà dedicata alla giornata di orientamento, alle nuove tecnologie e AI; venerdì 12 si parlerà invece di cinema, musica e gaming. Lunedì 15 verrà dedicato al giornalismo e alla microeditoria mentre il 16 dicembre, giornata conclusiva, sarà per l'arte e all'innovazione museale. Il festival, promosso dal Comune di Cerveteri, vuole mettere al centro le nuove generazione, integrando cultura, inclusione, orientamento ed intrattenimento.

Fra gli obiettivi principali, come spiega la sindaca Elena Gubetti, vi è quello di "promuovere l’accesso alla cultura e ai servizi da parte dei giovani, favorire l’accoglienza e la partecipazione di studenti fuori sede e stranieri e offrire momenti formativi legati alle nuove tecnologie che rappresentano le professioni del futuro. Parleremo anche di ambiente, sostenibilità, diritti civili, con l'obiettivo di promuovere il progetto di Cerveteri come polo storico-culturale dell’Etruria meridionale. Di solito l'orientamento si fa nelle scuole e nelle università, con Campus Etruria vogliamo essere i primi a portare tutto questo anche nelle città e nei luoghi simbolo della cultura. Cerveteri è patrimonio Unesco, una città che punta su cultura, innovazione e inclusione giovanile".