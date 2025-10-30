circle x black
Cerca nel sito
 

A Roma 'Escape Room', la mostra sui labirinti della mente

sponsor

Dal 7 al 17 novembre a Scalo57 un'esplorazione interdisciplinare tra arte, tecnologia e psicologia per la salute mentale

A Roma 'Escape Room', la mostra sui labirinti della mente
30 ottobre 2025 | 16.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Non un gioco, ma un progetto culturale per esplorare la complessità emotiva e aumentare la consapevolezza sulla salute mentale. Si chiama 'Escape Room' la mostra che sarà ospitata a Roma dal 7 al 17 novembre presso lo spazio culturale Scalo57, in via dello Scalo San Lorenzo 57. L'iniziativa interdisciplinare si avvale di mezzi artistici, tecnologici ed educativi per offrire al pubblico un'esperienza immersiva e uno spazio di dialogo.

Partendo dalla metafora di uno "spazio mentale chiuso", il progetto propone una riflessione sugli stati emotivi difficili e sui blocchi interiori. Un'immagine che affonda le radici in riferimenti culturali profondi, dalla caverna di Platone, dove gli uomini vedono solo le ombre della realtà, fino agli universi mentali dei film di David Lynch, in cui i personaggi restano intrappolati in una "Black Lodge" interiore. L'obiettivo è stimolare empatia e consapevolezza, offrendo uno spazio sicuro e creativo per comprendere il mondo emotivo.

Il progetto prende vita attraverso le opere di tre artiste con background differenti. Ana Dripal, videografa e psicoterapeuta, presenta un video immersivo. L'opera è un film frammentato in episodi, ambientato in spazi diversi, che costruisce un labirinto fisico come riflesso del labirinto emotivo di un amore. L'installazione indaga i confini tra l' 'io' e l' 'altro' e la capacità di accettare l'alterità. Maria Galie, artista visiva e arteterapeuta, fondatrice di Byzarticon e promotrice dello spazio culturale Scalo57 di Roma. In 'Escape Room' presenta un'installazione composta da opere realizzate durante un laboratorio di arteterapia con pazienti in trattamento per tumore al seno presso l’Ospedale Cantacuzino di Bucarest. A queste si aggiungono due installazioni interattive dedicate all'esplorazione delle emozioni. Ioana Mandrescu, artista del suono e musicista. I suoi lavori mettono al centro il corpo umano e i suoni che produce. L'artista colleziona oggetti abbandonati, storie e dati medici, trasformandoli in elementi per le sue opere e installazioni sonore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Escape Room labirinti della mente salute mentale arte tecnologia psicologia
Vedi anche
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza