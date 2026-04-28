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Annunciati i vincitori del premio letterario 'Pagine d'aMare'

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La premiazione a Pisa l'8 maggio

Annunciati i vincitori del premio letterario 'Pagine d'aMare'
28 aprile 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono stati annunciati i vincitori della terza edizione della rassegna letteraria “Pagine d’aMare”, promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e, per questa edizione, con il Comune di Pisa.

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La Giuria, presieduta da Sveva Sagramola e composta da Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi, ha assegnato il premio per la sezione Narrativa a “33 Isole” di Lucio Bellomo (Ugo Mursia Editore), con menzioni speciali a “Prua a Ovest” di Massimo Gregori Grgič (Il Ciliegio Edizioni) e a “Il sale di Penelope” di Ilaria Potenza e Carlotta Santolini (Ugo Mursia Editore). Per la sezione Saggistica, il riconoscimento è andato a “I vagabondi del mare” di Giorgia Bollati e Marta Musso (Codice Edizioni), con menzioni speciali a “Donne di mare” di Macrina Marilena Maffei (Pungitopo Editrice) e a “Relitti” di Leonardo D’Imporzano (Nutrimenti Mare).

“Questa rassegna – spiega il ministro Nello Musumeci – si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama culturale, capace di raccontare il mare nelle sue molteplici dimensioni attraverso opere di qualità e autori di grande sensibilità”. La cerimonia di premiazione si terrà l’8 maggio 2026 a Pisa, presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alle 17:30.

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