circle x black
Cerca nel sito
 

Arte, Goya: "Nella mia opera a Futura paure e riflessioni delle persone sul futuro"

sponsor

Artista spiega: "Creare ‘Atto futuro’ è stata l’avventura più bella della mia vita"

Greg Goya - (Adnkronos)
Greg Goya - (Adnkronos)
02 ottobre 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il mio contributo a questa collezione di Futura è stata l'opera che si chiama ‘Atto futuro’. Un nome emblematico, perché racconta di paure, timori, sensazioni e riflessioni sul futuro. Quello che ho fatto è stato costruire questo mappamondo ricoperto di spartiti vergini e vuoti di qualsiasi nota sinfonica e chiedere alle persone di scrivere direttamente sull'opera, raccontando le loro paure sul futuro”.Così l’artista Greg Goya, intervenendo oggi alla seconda edizione di ‘Futura. Nuovi sguardi per la Cultura’ al Teatro alla Scala di Milano, l’evento dedicato al confronto tra artisti, designer, intellettuali, personalità del mondo del cinema, del teatro e della musica e rappresentanti delle istituzioni che quest’anno si concentra sul valore delle domande come motore della conoscenza e dell'innovazione.

“E’ stata l'avventura più bella e divertente della mia vita. Il mio sogno è sempre stato quello di fare e vivere di arte. Ho avuto la fortuna di poter portare la mia arte in giro per il mondo e oggi di farla atterrare qui al Teatro la Scala, all’interno di questo monumento incredibile della cultura italiana”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Futura arte paure riflessioni futuro
Vedi anche
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
News to go
Auto elettriche, bonus colonnine domestiche riaccende interesse italiani
News to go
Diesel, prezzi record in Usa: Trump valuta stop esportazioni gasolio
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Proteste degli studenti in Francia, le immagini dei licei in fiamme
Due alpinisti bloccati sul Dente Gigante in Valle d'Aosta, le immagini dei soccorsi
Calcio, Buonfiglio: "Giunta su commissariamento Figc convocata il 6 ottobre" - Video
Firenze, al via il restauro del Campanile di Giotto – Le immagini dall'alto
Roma, controlli di polizia con metal detector in una scuola a Tor Bella Monaca - Video
Regeni, Meloni: "Non credo che aiuti chiudere rapporti con l'Egitto" - Video
Rai, 'Ballando' inaugura nuovo studio dedicato a Pippo Baudo - Video
'Verity', Dakota Johnson e Josh Hartnett: "A volte i personaggi ci seguono nei sogni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza