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Cecere e Uboldi raccontano un inedito barocco nel 'Lato B del Paradiso'

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Incontro al Basilicata Film Festival

Cecere e Uboldi raccontano un inedito barocco nel 'Lato B del Paradiso'
29 settembre 2026 | 12.24
Massimo Germinario
LETTURA: 1 minuti

Quale è il legame fra la tragedia 'Adamo caduto' pubblicata nel 1647, a Cosenza, da un frate minore e il 'Paradise Lost' apparso vent'anni dopo a Londra e firmato da John Milton? E' intorno alla connessione segreta fra i due lavori che si muove 'Il lato B del Paradiso. John Milton e padre Serafino della Salandra. Convergenze parallele del Barocco' un saggio di Antonio Cecere e Igor Uboldi, pubblicato da Rubbettino, che sarà presentato sabato 3 ottobre a Rionero Vulture nel quadro del Basilicata International Film Festival.

Nel loro lavoro i due autori - riprendendo e rivalutando la tesi già sostenuta nel 1832 dall'erudito calabrese Francesco Zicari circa una 'ispirazione' di Milton per il suo poema al lavoro del frate calabrese - puntano soprattutto a ricostruire l'humus storico e culturale in cui si muove il duplice processo creativo. Un mondo scandito da opere d'arte assolute ma anche segnato da fame, pestilenze e guerre di religione, che in un immaginario incontro vede il poeta inglese e il francescano lucano perseguire la stessa ambizione letteraria e morale, pur partendo da punti assai lontani.

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Barocco Paradise Lost Adamo caduto
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