Celebrato a Roma il 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Leonarda Vaccari

Si è svolta questa mattina presso l'Istituto Leonarda Vaccari a Roma la conferenza stampa per l'anniversario dei 90 anni dalla fondazione dell'Istituto. In apertura della conferenza la presidentessa Saveria Dandini de Sylva nipote della fondatrice Vaccari ha letto un'affettuoso messaggio del pontefice Leone XIV che ha espresso un apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni per l'inclusione nella società delle persone con disabilità affinché ogni barriera fisica e sociale venga abbattuta.

A seguire un filmato con immagini di repertorio con la voce narrante di Serena Dandini ha raccontato l'Istituto dalla nascita fino ad oggi."La Compagnia dei semplici" composta da attori professionisti ed ospiti dell'istituto ha messo in scena un'anticipazione del saggio di Natale "Rugantino".

Non sono mancati momenti di commozione alla lettura della lettera di Serena Dandini alla nonna Leonarda e un discorso di Giulia Ghia pro nipote della Marchesa Vaccari e Assessora alla cultura e alla scuola del primo Municipio di Roma, il cui focus è stato sull'inclusività e l'empatia verso la quale la società dovrebbe orientarsi, particolarmente interessante un inciso sul rapporto tra l'arte contemporanea e la sua fruizione da parte delle molteplici diversità.

L'arte non è soltanto fruibile attraverso la vista ma può essere esperita attraverso tutti i sensi e altre possibilità di connessione. A seguire l'orchestra dell'università La Sapienza insieme al coro formato dagli ospiti dell'Istituto ha suonato e cantato tre brani nel segno della tradizione popolare tra cui l'ultimo brano composto direttamente dai ragazzi dell'istituto, un inno alla libertà di essere diversi.

Sono intervenuti inoltre il Dott. Roberto Altieri Neuropsichiatra responsabile del servizio semi residenziale dell'istituto, il Sig. Roberto Federici ex ospite ed attualmente maestro d'arte in restauro presso il Laboratorio di bricolage dell'Istituto, Don Andrea Bonsignori Fondatore e Presidente di BreakCotto un progetto che si occupa dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno della società e l'Ing. Antonio Pelosi sempre sul tema lavoro e inclusività Ceo e Founder dell'Albergo Etico- The first in Rome.