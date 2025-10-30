circle x black
Cerca nel sito
 

Cultura, a Roma 'Mercoledì: talk!', focus su 'Dimmi una pubblicità che ricordi'

sponsor

A svelare i segreti della pubblicità Alessandro Sciortino, direttore Creativo di McCann World Group Italia

Cultura, a Roma 'Mercoledì: talk!', focus su 'Dimmi una pubblicità che ricordi'
30 ottobre 2025 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dimmi una pubblicità che ricordi". E' stato questo il tema del quarto e ultimo dei 'Mercoledì: Talk!' dedicati al 'segreto' e ospitati dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. A svelare i segreti della pubblicità, è stato Alessandro Sciortino, direttore Creativo di McCann World Group Italia. "Ho raccontato la mia esperienza pluriennale nel mondo delle pubblicità tra marchi nazionali e internazionali - ha spiegato Sciortino - per cercare di tirar fuori qualche insegnamento da trasmettere al pubblico".

Il ciclo di incontri, che ha visto come protagonisti grandi nomi della cultura e del pensiero italiano, si è proposto di svelare ciò che resta nascosto tra le pieghe della vita, della memoria, della cronaca. A ideare il ciclo di incontri, Maddalena Santeroni, presidente del Premio Arte: Sostantivo, Femminile. Communication partner dell'iniziativa, la società LongTermValue, specializzata nel fornire progetti e servizi di comunicazione integrata ad aziende e istituzioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pubblicità segreto cultura talk
Vedi anche
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza