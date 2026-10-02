circle x black
Cerca nel sito
 

Cultura, Cannella: "Confronto e domande per dare futuro al nostro passato"

sponsor

Sottosegretario: "Risposte mediate contro velocità della società. Attenzione rivolta a giovani talenti e periferie"

Pietro Cannella - (Adnkronos)
Pietro Cannella - (Adnkronos)
02 ottobre 2026 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Dal confronto tra operatori culturali e istituzioni nascono le risposte a quelle domande su arte e cultura. E’ importante porsi delle domande, ma è anche importante dare delle risposte meditate. Oggi viviamo in una società molto veloce, in cui le risposte sono immediate, troppo sintetiche e, spesso, poco profonde. Momenti come questo, invece, consentono di ragionare insieme su come dare un futuro al nostro passato e su come offrire una prospettiva ai nostri giovani talenti. Ecco perché farlo a Milano, al Teatro la Scala, ha un'importanza fondamentale”. Sono le parole del sottosegretario alla Cultura Pietro Cannella, oggi al Teatro alla Scala di Milano alla seconda edizione di ‘Futura. Nuovi sguardi per la Cultura’. Dedicato al confronto tra artisti, designer, intellettuali, personalità del mondo del cinema, del teatro e della musica e rappresentanti delle istituzioni, l’evento quest’anno si concentra sul valore delle domande come motore della conoscenza e dell'innovazione.

“Ci sono molte iniziative in campo, come il Piano Olivetti, perché la cultura ha anche una funzione di sviluppo economico e sociale e attraverso questo Piano si può dare anche una prospettiva diversa alle periferie. Inoltre, ci sono molte iniziative rivolte ai giovani. I nostri giovani talenti, infatti, hanno la fortuna di vivere in un contesto che ha una semplificazione ultra millenaria, quindi di attingere emozioni e suggestioni che sono il carburante per la loro creatività. Ecco perché il ministero è rivolto al loro valorizzazione”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cultura arte futuro passato giovani talenti
Vedi anche
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
News to go
Auto elettriche, bonus colonnine domestiche riaccende interesse italiani
News to go
Diesel, prezzi record in Usa: Trump valuta stop esportazioni gasolio
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Proteste degli studenti in Francia, le immagini dei licei in fiamme
Due alpinisti bloccati sul Dente Gigante in Valle d'Aosta, le immagini dei soccorsi
Calcio, Buonfiglio: "Giunta su commissariamento Figc convocata il 6 ottobre" - Video
Firenze, al via il restauro del Campanile di Giotto – Le immagini dall'alto
Roma, controlli di polizia con metal detector in una scuola a Tor Bella Monaca - Video
Regeni, Meloni: "Non credo che aiuti chiudere rapporti con l'Egitto" - Video
Rai, 'Ballando' inaugura nuovo studio dedicato a Pippo Baudo - Video
'Verity', Dakota Johnson e Josh Hartnett: "A volte i personaggi ci seguono nei sogni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza