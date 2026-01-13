Dieci anni senza Umberto Eco, La nave di Teseo lo ricorda con due libri

Elisabetta Sgarbi, 'il suo è un catalogo inesauribile, che testimonia quanto ancora ha da dirci, e noi da imparare'

Cadranno il prossimo 19 febbraio i dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, una delle figure più importanti della cultura italiana recente, filosofo, narratore, intellettuale critico, che ha segnato la cultura del nostro tempo: fra le sue ultime 'imprese' la creazione - insieme a un gruppo di amici coraggiosi - della casa editrice 'La nave di Teseo'. Peraltro la sua scomparsa, a 84 anni di età, cadde proprio alla vigilia della stampa del primo titolo del catalogo, 'Pape Satàn Aleppe', un suo libro che poi, come tanti altri suoi, ha avuto un meritato successo di pubblico e critica. Per celebrare i dieci anni 'senza' Umberto Eco La nave di Teseo pubblica due volumi: uno dello stesso Eco, L'umana sete di prefazioni. Testi liminari 1956-2015' , raccolta di prefazioni, postfazioni e scritti occasionali in cui si ritrova non solo la vastissima cultura ma anche la allegra versatilità di Eco, mentre l'altro è un racconto personale e partecipato di Roberto Cotroneo, narratore, editor e storico amico, 'Umberto' (Collana 'le Onde').

"A Eco sarebbe piaciuto essere ricordato cosi', attraverso i libri - scrive la casa editrice in una nota - i suoi, e quelli su di lui, che nel nostro catalogo sono ormai una presenza vasta ed eloquente. 'La nave di Teseo' nel frattempo, come recita il celebre paradosso, e' cambiata, ha solcato molti mari, pubblicando più di mille volumi di autori celebri e talenti nuovi. Ma ci piace pensare, e ne siamo convinti, che in fondo sia sempre la stessa delle origini".

Elisabetta Sgarbi, direttore generale ed editoriale de 'La nave di Teseo', rivendica poi con orgoglio come "in questi dieci anni abbiamo ricostruito, come voleva Umberto, l'intero suo catalogo presso la sua casa editrice: oltre quarantacinque libri, tra saggi e romanzi e pamphlet. Non solo ristampe, ma inediti, edizioni arricchite, reinvenzioni (come Il nome della rosa di Milo Manara). Un catalogo inesauribile, che testimonia non solo la vitalita' di Umberto Eco ma quanto ancora ha da dirci, e noi da imparare". "Di Umberto Eco mi viene naturale rievocare, come in un lampo, i trentacinque anni di collaborazione volti soprattutto alla diffusione trionfale della sua opera nel mondo - aggiunge Mario Andreose, presidente de 'La nave di Teseo' - obiettivo reso ancora piu' sapido dalle diffidenze iniziali suscitate dal Nome della rosa presso i suoi editori di saggistica. Trentacinque anni di amicizia e di condivisione di esperienze non solo professionali, accanto a un genio dell'invenzione".