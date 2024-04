Disegno in miniatura di Michelangelo venduto per 200mila dollari

Un piccolo schizzo a penna e inchiostro marrone di un blocco di marmo disegnato da Michelangelo Buonarroti (1475-1564) è stato battuto all'asta da Christie's a New York nella serata di mercoledì 17 aprile, nell'ambito di "A Park Avenue Collection", per 201.600 dollari (pari a 1188.920 euro). Il disegno, arricchito dalla parola "simile", è stato offerto con una base di partenza d 6.000 dollari e l'aggiudicazione finale ha raggiunto una cifra pari a 33,6 volte la sua stima minima. Lo schizzo in miniatura misura 4.6 x 6 cm ed è stato venduto insieme con una lettera di un discendente di Michelangelo. L'acquirente ha chiesto di restare anonimo, come ha precisato un portavoce di Christie's all'Adnkronos.

Il disegno era noto in letteratura ma è stato recentemente identificato come opera di Michelangelo dal dipartimento di disegni antichi di Christie's, che ha trovato la lettera e il disegno attaccati al retro di un altro disegno che si trovava in una collezione privata da decenni. Quando l'anno scorso gli specialisti di Christie's hanno visto la lettera, hanno subito capito che il piccolo disegno sul retro era di Michelangelo. Le ricerche successive hanno confermato l'attribuzione.

Un numero esiguo di opere di Michelangelo è oggi custodito in mani private, forse meno di dieci. Il disegno venduto nell'asta newyorchese di Christie's faceva parte di un gruppo di disegni di blocchi di marmo di mano di Michelangelo, la maggior parte dei quali è conservata nella Casa Buonarroti di Firenze, fondata dall'ultimo discendente maschio diretto di Michelangelo, Cosimo Buonarroti, morto nel 1858. Lo schizzo fu regalato nel 1836 a un turista inglese, il futuro governatore di Hong Kong, Sir John Bowring. È probabile che Cosimo Buonarroti si muovesse occasionalmente per ritagliare questi schizzi da un foglio più grande di tali disegni per donarli a ospiti onorati. Questo disegno venne venduto in un'asta di Christie's tenutasi a Londra il 1° luglio 1986 e presentato come opera di un collaboratore di Michelangelo Buonarroti. Il catalogo del 1986 di questo disegno menzionava un frammento di carta attaccato al supporto, "ritenuto di mano di Michelangelo". Le recenti ricerche degli specialisti di Christie's hanno consentito di accreditare la paternità al genio del Rinascimento.