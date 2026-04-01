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Galleria Bper, i giovani al centro della strategia culturale

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01 aprile 2026 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rossi: "Trasmettere arte e cultura è una priorità, tra social, laboratori e percorsi formativi nelle scuole" Avvicinare le nuove generazioni all'arte è una priorità per la Galleria Bper, che punta su un approccio integrato tra attività didattiche e linguaggi contemporanei. "Trasmettere arte e cultura ai giovani è per noi un obiettivo di primo ordine", afferma la coordinatrice Greta Rossi. Tra le iniziative, laboratori e visite guidate in sede, affiancati da progetti direttamente nelle scuole, anche attraverso percorsi di PCTO che coinvolgono gli studenti in esperienze formative legate al patrimonio artistico e ai temi culturali promossi dalla Galleria. Un ruolo chiave è affidato anche agli strumenti digitali, dal sito recentemente rinnovato ai canali social, in particolare Instagram, utilizzati per dialogare con un pubblico più giovane attraverso linguaggi accessibili e coinvolgenti. L'obiettivo è costruire un rapporto continuo con le nuove generazioni, rendendole partecipi e consapevoli del valore della cultura.

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