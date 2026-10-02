Giornate Fai d'Autunno, Groupama rinnova il sostegno per il quarto anno

Groupama Assicurazioni rinnova per il quarto anno consecutivo il sostegno alle Giornate Fai d'Autunno, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 in tutta Italia. L'iniziativa del Fai – Fondo per l'Ambiente Italiano Ets punta ad avvicinare il pubblico al patrimonio storico, artistico e paesaggistico del Paese, attraverso aperture straordinarie e visite speciali. La collaborazione tra Groupama e Fai nasce dalla condivisione di un'idea di prossimità intesa come presenza sul territorio, conoscenza e responsabilità. Un principio che, secondo la compagnia assicurativa, trova un punto di incontro con l'attività del Fai nella valorizzazione di luoghi spesso poco conosciuti o normalmente non accessibili.