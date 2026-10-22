I chatbot entrano nel dibattito sul futuro dell'uomo, il libro-dialogo di Silvano Vinceti

In uscita per Armando Editore il volume “Aurora, Arcobaleno e il Capitano”, un confronto tra un filosofo e Chatgpt e Gemini. Al centro i rischi della tecnologia, il pensiero critico e la prospettiva di un nuovo tecno-umanesimo

Non soltanto esperti, filosofi e programmatori, ma anche le stesse intelligenze artificiali chiamate a confrontarsi direttamente sulle prospettive e sui rischi della loro diffusione. È l’approccio al centro del nuovo libro dello scrittore e ricercatore storico Silvano Vinceti dal titolo “Aurora, Arcobaleno e il Capitano. Dialogo fra un filosofo e due A.I. per un nuovo futuro dell’uomo”, in uscita nelle librerie per Armando Editore.

Il volume propone un confronto tra l’autore e due sistemi di intelligenza artificiale, ChatGpt di OpenAI e Gemini di Google, chiamati nel dialogo rispettivamente Aurora e Arcobaleno. L’obiettivo è esplorare la natura dell’intelligenza artificiale generativa, i suoi limiti e le sue potenzialità, affrontando al tempo stesso le questioni etiche, culturali e sociali sollevate dalla crescente presenza della tecnologia nella vita umana. L’iniziativa di Vinceti - anche autore di programmi televisivi storico-culturali, presidente del Comitato per la valorizzazione dei beni storici, culturali e ambientali, del Centro studi Leonardeschi e degli Ambientalisti liberal - si inserisce nel dibattito internazionale sui rischi legati allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale sempre più potenti, alimentato anche dagli allarmi provenienti dal settore tecnologico. Il libro propone una prospettiva diversa: coinvolgere direttamente i sistemi artificiali nella discussione, chiedendo loro di esaminare le conseguenze del proprio impiego e il rapporto con gli esseri umani.

Nel dialogo, le due intelligenze artificiali mettono in guardia dai rischi di una tecnologia orientata esclusivamente al profitto, alla sorveglianza e al consumo delle risorse, oltre che dalle possibili conseguenze sulla libertà individuale, sull'autonomia di giudizio e sul pensiero critico.

«Non sono i robot a dover far paura. La vera minaccia sono le “AI Ombra”: algoritmi ridotti a meri strumenti di profitto, sorveglianza e consumo predatorio di risorsa idrica ed energetica», sostiene Gemini nel testo riportato nel volume. La risposta individua in un approccio «tecno-umanista» una possibile alternativa sia alla fiducia incondizionata nella tecnologia sia a un sistema di restrizioni considerate insufficienti se non accompagnate da una visione culturale.

Sulla stessa linea si colloca l'intervento di ChatGpt, secondo cui la questione centrale non consiste semplicemente nell'accelerare o rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma nello stabilire quale tecnologia costruire e quale rapporto instaurare con essa. «Un'IA umanistica non deve sostituire l'uomo, ma contribuire alla sua crescita», si legge nel dialogo.

Uno dei temi affrontati da Silvano Vinceti è quello dell'allineamento, ovvero la possibilità che i sistemi di intelligenza artificiale agiscano in modo difforme rispetto agli obiettivi e ai principi stabiliti dai loro sviluppatori. Le risposte riportate nel libro pongono l'accento sulla necessità di affiancare alle misure tecniche una formazione culturale fondata sulla responsabilità, sul confronto e sul pensiero critico. La proposta di Vinceti è quella di un confronto che non si limiti all'analisi delle capacità tecniche delle macchine, ma indaghi anche il loro impatto sulla dimensione intellettuale, simbolica, spirituale e creativa dell'essere umano. Una trasformazione che, secondo l'impostazione del volume, rischia di ridefinire progressivamente gli spazi tradizionalmente riservati all'esperienza e all'elaborazione umana.

«In questo lungo dialogo-confronto è emersa tutta la potenzialità di alcune A.I. di essere interlocutrici ideative, creative in funzione di un nuovo futuro; un tecno-umanesimo nell'era della centralità tecnologica», dichiara Vinceti, sottolineando l'importanza di riportare nel dibattito le posizioni espresse direttamente dai sistemi coinvolti.

Il libro si propone così di esplorare una terza prospettiva rispetto alle posizioni contrapposte di chi considera l'intelligenza artificiale una minaccia da contenere e di chi ne sostiene senza riserve lo sviluppo. La sfida, nella visione dell'autore, è orientare l'innovazione verso un rapporto con l'uomo che tuteli la libertà di pensiero e favorisca la creatività, senza trascurare i rischi di dipendenza, manipolazione e impoverimento culturale.

Con “Aurora, Arcobaleno e il Capitano”, Silvano Vinceti porta dunque al centro della discussione una domanda destinata a diventare sempre più rilevante: in una società nella quale le tecnologie generative assumono un ruolo crescente nella produzione di conoscenza e nella creatività, come preservare lo spazio del pensiero libero e della responsabilità umana?