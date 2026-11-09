Il 22 novembre Baricco a Roma con una lezione su Dostoevskij all'auditorium Ennio Morricone

Dopo il successo dello scorso 17 giugno, quando 30mila persone hanno partecipato in tutta Roma alla lettura condivisa de "Le notti bianche" di Fëdor Dostoevskij nell'ambito della "Tempesta Silenziosa", l'iniziativa torna domenica 22 novembre, alle ore 18, nella sala Santa Cecilia dell'Auditorium parco della musica Ennio Morricone. Il protagonista della serata sarà Alessandro Baricco, che terrà una lezione dedicata al romanzo, per approfondirne le tematiche e la forza poetica. L'incontro, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, sarà accompagnato dalla scenofonia di Roberto Tarasco e dalla proiezione di immagini e video della prima edizione. I voucher, fino a esaurimento dei posti disponibili, saranno distribuiti dal 16 novembre alle 11 su TicketOne e al botteghino dell'auditorium.

"È stato un evento straordinario bellissimo", ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri, presentando l'iniziativa in Campidoglio insieme all'assessore alla cultura Massimiliano Smeriglio e allo scrittore Alessandro Baricco. "È stata una esperienza individuale ma collettiva, un momento in cui non ho toccato il cellulare per un'ora e mezza, eppure mi sono sentito molto più connesso di quanto sono effettivamente connesso", ha commentato il sindaco. Smeriglio ha annunciato una seconda edizione, prevista per il 16 giugno 2027, con l'obbiettivo di estendere il progetto anche oltre i confini nazionali. "La logica che ci ha convinto da subito è quella di mettere insieme le persone e battere le solitudini, costruire esperienze emotivamente significative", ha spiegato l'assessore, sottolineando il valore della lettura condivisa in un mondo caratterizzato da rumore e confusione. "Stiamo ragionando su come aprire la piattaforma della prossima edizione anche ad altre città italiane e internazionali", ha aggiunto. Tra le prospettive, la presentazione del progetto il 30 novembre alla fiera internazionale del libro di Guadalajara, in Messico, e la possibilità di coinvolgere altre realtà, a partire dal rapporto storico con Parigi. I dettagli della nuova edizione saranno presentati tra fine gennaio e inizio febbraio.

Baricco ha ricordato lo stupore per la partecipazione e soprattutto per la qualità dell'esperienza: "Quando fai qualcosa di nuovo è bellissimo immaginare numeri grandi, ma poi alla fine sono stati ancora più grandi e soprattutto la qualità mi ha colpito". Lo scrittore ha raccontato di aver compreso la portata dell'iniziativa osservando le immagini della serata, in particolare quelle delle persone che ballavano all'Opera di Roma nei corridoi. "Lì ho capito che veramente avevamo fatto qualcosa". Quella del 22 novembre, ha spiegato, "non sarà una lezione molto colta, piuttosto uno scrittore che vede quello che ha costruito e può spiegare meglio di un lettore normale". Alla prima Tempesta Silenziosa hanno aderito circa 330 realtà tra biblioteche, librerie, associazioni, cinema, teatri e spazi di aggregazione, contribuendo alla costruzione di una rete diffusa in tutta a città.