"Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza", in volume di liriche la resilienza palestinese

Pubblicato da Fazi Editore con una prefazione dello storico israeliano Ilan Pappé

Il volume di liriche in tempo di guerra è edito da Fazi.
22 settembre 2025 | 20.35
Redazione Adnkronos
La poesia come atto di resistenza. La forza delle parole come tentativo di salvezza. È questo il senso più profondo delle trentadue liriche di 10 autori palestinesi raccolte nel volume "Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza". Sono state scritte in gran parte a Gaza, dopo il 7 ottobre 2023, nella tragedia della guerra in Palestina, in condizioni di estrema precarietà: poco prima di essere uccisi dai bombardamenti, come ultima preghiera o testamento poetico (Abu Nada, Alareer), mentre si è costretti ad abbandonare la propria casa per fuggire (al-Ghazali), oppure da una tenda, in un campo profughi dove si muore di freddo e di bombe (Elqedra).

Come evidenzia lo storico israeliano Ilan Pappé nella prefazione al volume "scrivere poesia durante un genocidio dimostra ancora una volta il ruolo cruciale che la poesia svolge nella resistenza e nella resilienza palestinesi. La consapevolezza con cui questi giovani poeti affrontano la possibilità di morire ogni ora eguaglia la loro umanità, che rimane intatta anche se circondati da una carneficina e da una distruzione di inimmaginabile portata". Queste poesie, osserva poi Pappé, "sono a volte dirette, altre volte metaforiche, estremamente concise o leggermente tortuose, ma è impossibile non cogliere il grido di protesta per la vita e la rassegnazione alla morte, inscritte in una cartografia disastrosa che Israele ha tracciato sul terreno".

"Ma questa raccolta non è solo un lamento", nota il traduttore Nabil Bey Salameh. "È un invito a vedere, a sentire, a vivere. Le poesie qui tradotte portano con sé il suono delle strade di Gaza, il fruscio delle foglie che resistono al vento, il pianto dei bambini e il canto degli ulivi. Sono una testimonianza di vita, un atto di amore verso una terra che non smette di sognare la libertà. In un mondo che spesso preferisce voltare lo sguardo, le liriche si ergono come fari, illuminando ciò che rimane nascosto".

Perché la scrittura, come ricordava Edward Said, influente intellettuale e critico letterario palestinese-americano, docente alla Columbia University di New York, è "l’ultima resistenza che abbiamo contro le pratiche disumane e le ingiustizie che sfigurano la storia dell’umanità".

Il volume contiene due interventi: uno di Susan Abulhawa scrittrice e attivista (nata da una famiglia palestinese in fuga dopo la Guerra dei Sei giorni) e di Chris Hedges, giornalista e autore statunitense. La raccolta è anche un’iniziativa concreta di solidarietà verso la popolazione palestinese: per ogni copia venduta Fazi Editore donerà 5 euro a Emergency per le sue attività di assistenza sanitaria nella Striscia di Gaza. (Rossella Guadagnini)

