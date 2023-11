L'attivista Pegah Moshir Pour, Tommasi e i fratelli Spinelli guest di del Festival 'Buone Notizie'

Francesco Oggiano, l'attivista Pegah Moshir Pour, Sandro Tommasi e i fratelli Marco e Andrea Spinelli sono alcuni degli ospiti che animeranno 'Reaction' il primo Festival delle Buone Notizie in Italia, evento unico nel suo genere organizzato da Visionary Bergamo, che si arricchisce di nomi importanti provenienti dal mondo del giornalismo e dei social. Primi interventi il 2 dicembre (dalle ore 17 alle ore 24) presso Gres Art 671 (via San Bernardino 141), il nuovo polo culturale della Città dei Mille. Dieci ospiti di eccezione animeranno la serata -evento con i loro speech ispirazionali. Al termine di ogni intervento per il pubblico ci sarà la possibilità di interagire facendo domande o inviando reazioni o commenti grazie alla web-app dell'evento.

Tra i nomi degli ospiti figurano dunque Francesco Oggiano (Will Media) e Alessandro Tommasi (fondatore di Will Media e Nos). Entrambi sono tra i giornalisti più seguiti sui social, dove quotidianamente raccontano e spiegano l'attualità a decine di migliaia di follower. Attesa anche Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani e digitali italo-iraniana, da più di un anno mantiene accesi i riflettori sulla ribellione delle donne iraniane al regime teocratico di Teheran. Sarà una delle protagoniste del Festival delle Buone Notizie dopo aver portato la sua storia anche sul palco del Festival di Sanremo insieme a Drusilla Foer.

Gli Psicologi Online, una delle pagine instagram di riferimento in materia di salute mentale, con più di 54mila follower saranno anche loro tra i protagonisti di 'Reaction'. Il tema dell'ambiente sarà invece al centro dell'intervento dei fratelli Marco e Andrea Spinelli. Il primo fotografo e documentarista, il secondo biologo marino, insieme hanno realizzato il documentario 'Missione Euridice' nel 2021 sul recupero di una tonnellata di reti abbandonate nel golfo di Cefalù e continuano tutt'ora nella loro opera di sensibilizzazione ambientale.

Tra le presenze eccellenti anche quella di Marta Perego, giornalista, divulgatrice, autrice, conduttrice tv, con la sua esperienza nel mondo dell'editoria, guiderà i partecipanti in un viaggio tra libri e cinema. Da Sky News, di cui è Europe Producer, arriverà Simone Baglivo, vincitore dell'International Emmy Award 2021 e nominato Alfiere della Repubblica nel 2018, ha prodotto reportage come 'How to fight the mafia' sulla lotta alla Ndrangheta. L'evento sarà condotto da Marco Carrara, giornalista, autore e conduttore tv. Dal 2017 conduce 'Timeline' e cura la postazione social di Agorà su Rai 3. Nel 2021 e 2022 ha già condotto Visionary Bergamo e Visionary Days, eventi realizzati dall'hub locale di Visionary.