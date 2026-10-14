Letteratura, a 'La Massaggiatrice' di Federica Sazzini il Premio Inedito de L'Espresso

È Federica Sazzini con il romanzo "La Massaggiatrice" la vincitrice del Premio Inedito de L'Espresso.

Scelta tra i cinque finalisti, l'autrice ha ricevuto il riconoscimento dal direttore Emilio Carelli nel corso del Marzamemi Book Fest, il festival letterario che ha animato di scrittrici e scrittori, giornalisti e artisti il borgo marinaro in provincia di Siracusa. Per Federica Sazzini la vittoria si traduce nella pubblicazione del libro, il traguardo più atteso da chi scrive e il primo passo verso i lettori.

“Quando ho trovato il bando, mi è sembrata una chiamata quasi personale. Non sono una scrittrice di professione, sono ingegnere energetico, ho un dottorato in ingegneria industriale, lavoro per una multinazionale e sono mamma di 4 bambini: ho veramente scritto nei ritagli di tempo e nei posti più improbabili. Ho iniziato a scrivere questo romanzo a metà marzo e ho finito a giugno. Come spesso mi accade, il libro nasce da un’immagine, un’intuizione, un’idea, io inizio a scrivere e poi la scrittura stessa mi porta in direzioni imprevedibili” - ha commentato sul palco Federica Sazzini al momento della premiazione, circondata da alcuni dei giornalisti che hanno composto la giuria di redazione. “La massaggiatrice, la protagonista del romanzo, ha un dono particolare: toccando i suoi pazienti riesce a sentirne i dolori, le sofferenze, spesso anche i pensieri e le cose più nascoste. E da qui, infatti, il romanzo prende la strada inaspettata di un giallo”. Riproposto in una veste del tutto nuova, il Premio ha adottato quest'anno la formula del party letterario, ispirata ai club parigini in cui la letteratura si intreccia con il vino, la musica e la performance dal vivo. Il percorso, inaugurato a marzo alla Rotonda della Besana di Milano, ha poi toccato il Circolo dei lettori di Torino durante il Salone del libro, l’università Federico II di Napoli, Salerno Letteratura Festival e la Sapienza, Università di Roma.

Sono stati 254 i romanzi arrivati in redazione, dal memoir al giallo, dal fantasy al romanzo storico, valutati da L'Espresso con il contributo dell’Osservatorio sul romanzo contemporaneo dell'Università Federico II di Napoli, coordinato da Francesco de Cristofaro ed Elisabetta Abignente. L'Espresso ha accompagnato come media partner la sesta edizione del Festival di Marzamemi, ideato da Barbara Fronterrè, organizzato dall'Associazione "Un paese ci vuole" e affidato alla direzione artistica di Sabina Minardi, caporedattrice Cultura del settimanale.