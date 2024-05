Libri, domani a Roma la presentazione di 'Fu dolce il canto - 54 Poesie' di Cinzia Petrucci

Sarà presentato domani alle ore 19 presso l’Auditorium Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma, in via Cernaia 9, il libro 'Fu dolce il canto - 54 Poesie' di Cinzia Petrucci, al suo esordio come poetessa. La scrittrice presenta le 54 poesie di 'Fu dolce il canto', una silloge sospesa tra musica e parole. In un incontro dibattito con il pubblico, le poesie saranno raccontate confrontando diversi punti di vista grazie all’intervento di Anna Codega, autrice, poetessa ed editor, Sira Sebastianelli, psicologa, psicoterapeuta e arpista, e Daniela Corso, lettrice ed esperta di marketing. Alcune composizioni saranno lette da Alessandra Gigli, affermata attrice teatrale e televisiva.

Nel corso della presentazione saranno eseguite al pianoforte alcune musiche di F. Chopin e L. van Beethoven che hanno ispirato altrettante poesie contenute nella silloge. Petrucci, appassionata di lettura, musica e danza fin dall'infanzia, è un’esperta di Marketing Strategico e Comunicazione d'Impresa. Pur vivendo come Manager d'Azienda tra strategie e analisi, non ha mai abbandonato il pianoforte e la letteratura. Sotto l’influsso degli studi classici e di un interesse sempre vivo per la poesia italiana, latina, greca e inglese, da qualche tempo ha iniziato a dare voce alle emozioni attraverso composizioni nate per impeto e ispirate dai sentimenti, cercando di raccontare in versi storie e visioni.

Codega, esperta grafologa, si è occupata per molti anni di selezione e gestione delle risorse umane ed è ora vicepresidente di una società di radioprotezione dalla radioattività ambientale. Ha ottenuto molti riconoscimenti con poesie e racconti in diversi premi letterari e ha pubblicato due sillogi poetiche, 'Flussi distanti' nel 2021 e 'Prossemica' nel 2023 con Edizioni Tripla E di Moncalieri. È coautrice del romanzo Rimmel con Margherita Torretta e dal 2020 anche editor per passione.

Sira Sebastianelli, Laureata in Psicologia, Psicoterapeuta di formazione junghiana svolge attività clinica come libero professionista. Ha collaborato con il prof. Aldo Carotenuto presso la Cattedra di Psicologia della Personalità dell’Università La Sapienza di Roma. Ha pubblicato i saggi 'Cara mille ti scrivo' con la Guida Editori e 'La Memoria degli Altri' con Colosseo Editore. Nel corso degli anni ha intrapreso lo studio dell’Arpa Celtica, inserendo lo strumento in ambito terapeutico.

Sira ha inoltre ideato il progetto 'Un’Àncora per non dire più Ancóra, cambiare accento per cambiare prospettiva', che promuove con l’Ensemble di arpe e voci Sinetempore Harp Attack. Il progetto itinerante si prefigge di dare un contributo per prevenire e per fermare le violenze contro le donne, attivando iniziative che utilizzino nuovi linguaggi e nuove prospettive.

Daniela Corso è laureata in Scienze Politiche, appassionata di Marketing e di tendenze. Divoratrice di libri e frequentatrice di gruppi di appassionati come lei, usa proprio la lettura per restare lei stessa un grande classico. Alessandra Gigli è una affermata attrice teatrale e televisiva e cuoca per passione, ha alle spalle, tra gli altri, quasi mille repliche nel ruolo di Smeraldina nell''Arlecchino servitore di due padroni' di Giorgio Strehler. È nota al pubblico anche per le sue interpretazioni televisive ('Don Matteo', 'Medicina Generale', 'Una pallottola nel cuore 2', 'Un passo dal cielo' e molte altre). È anche autrice di 'Strade tanghere', monologo in musica e canto.