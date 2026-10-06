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Libri, esce 'Nodi oscuri', Elisa Caponetti svela volti e storie della violenza invisibile

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Libri, esce 'Nodi oscuri', Elisa Caponetti svela volti e storie della violenza invisibile
06 ottobre 2026 | 17.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' in tutte le librerie e negli store online 'Nodi oscuri. Volti e storie di una violenza ancora troppo invisibile' (Armando Editore), la nuova opera della psicoterapeuta e psicologa giuridica Elisa Caponetti. Un viaggio d’indagine e analisi clinica che accende i riflettori su quelle forme di sopraffazione sommerse, psicologiche e digitali che spesso sfuggono ai radar delle cronache e della consapevolezza sociale. Con una prefazione firmata dal magistrato Valerio de Gioia e i contributi di Emanuele Ricifari (Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza) e dell’avvocato Maria Letizia Sassi, il volume unisce l'analisi scientifica e giuridica al racconto di storie di vita vissuta, con un obiettivo chiaro: guidare il lettore verso una reale consapevolezza, fornendo gli strumenti emotivi e pratici necessari per riconoscere tempestivamente i segnali d'abuso e uscire presto dalla spirale della violenza.

Dalla violenza economica al gaslighting, dalle insidie del web (cyberstalking, deepfake, sextortion) fino al fenomeno poco raccontato della violenza femminile agita sugli uomini, 'Nodi Oscuri' analizza con rigore scientifico e profonda empatia le fratture delle relazioni contemporanee. "La violenza è una chimera dalle mille facce, spesso celata dietro maschere sociali e silenzi complici", spiega l’autrice Elisa Caponetti. "Riconoscerla in ogni sua manifestazione, anche la più scomoda o invisibile, è il primo e indispensabile passo per disinnescare la sua forza distruttiva". Durante la presentazione ufficiale, i temi cardine del libro prenderanno vita attraverso la voce e l'interpretazione dell'attrice Nadia Rinaldi, che leggerà alcuni estratti significativi dell’opera, dando voce e corpo alla complessità del trauma e alla possibilità di rinascita

Riproduzione riservata
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Tag
violence invisibile sopraffazione psicologica cyberstalking deepfake sextortion violenza femminile
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