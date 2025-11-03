circle x black
Cerca nel sito
 

L'ispettore Taras Birsa di Tadej Golob torna in scena

sponsor

Si intitola "Avevo le mie ragioni" il nuovo giallo pubblicato da Ronzani Editore

L'ispettore Taras Birsa di Tadej Golob torna in scena
03 novembre 2025 | 10.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ronzani Editore, dopo il successo di "Dove nuotano i pesci gatto", annuncia il secondo capitolo della nuova serie poliziesca slovena creata dal pluripremiato scrittore e bestsellerista Tadej Golob. Si intitola "Avevo le mie ragioni" (titolo originale: "Leninov park", pagine 440, euro 20, traduzione di Patrizia Raveggi).

Difficile da catalogare, Golob è un talento poliedrico: scrittore, giornalista è anche alpinista di grido. La sua vasta bibliografia, letteraria e non solo, include biografie e romanzi per ragazzi, racconta di una straordinaria versatilità. L'autore è vincitore del prestigioso premio Kresnik ed è acclamato in patria per la serie tv che è scaturita dal suo personaggio seriale, Taras Birsa. Sebbene facciano parte di una serie, i romanzi di Golob possono essere letti in modo indipendente, poiché ogni volume presenta un caso autonomo e non è necessario seguire un ordine prestabilito per immergersi nell'universo dell’autore. 

"Avevo le mie ragioni" unisce una trama intrigante a una raffinata indagine psicologica, confermando il talento narrativo di Golob in un noir che ha un ritmo incalzante e una scorrevolezza irresistibile che lo rendono un vero page-turner. 

La trama de nuovo romanzo si apre con una donna senza fissa dimora che viene uccisa in un parco centrale di Lubiana, che nel corso del tempo ha assunto nomi molteplici – dal "Parco Lenin" al più recente "Parco della Riforma Slovena" –, un dettaglio che sottolinea la stratificazione storica della capitale. La vittima viene trovata su una panchina che reca scritta una frase a sfondo razzista. Il secondo omicidio avviene in un locale della comunità omosessuale a Metelkova.

Oltre a Birsa, in questo libro, ritroviamo la famiglia di personaggi seriali che lo accompagna. La giovane Tina Lanc, e il duo Brajc-Osterc, rispettivamente sregolatezza e moderazione. Le dinamiche interne della squadra, scosse da gelosie e relazioni complicate, offrono un profondo tuffo nelle complessità umane dei protagonisti. Il lettore gioca con personaggi intriganti da incontrare nella lettura. L'indagine dell'ispettore, spingendosi oltre il caso criminale, prende una svolta inattesa che tocca le alte sfere del potere. Questa commistione tra finzione e attualità rende l'opera un esempio letterario di giallo magistralmente intriso di frammenti di realtà sociopolitica contemporanea.

Il noir mette a nudo il volto nascosto della Slovenia. Un affresco tagliente di questo scenario, pervaso dalla malinconica e inconfondibile atmosfera mitteleuropea.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giallo Slovenia Lubiana Poliziesco Noir Page turner
Vedi anche
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza