Meloni e il corpo delle donne in "Femminile sovranista" di Caterina D'Ambrosio

Giorgia Meloni, prima presidente del Consiglio dei ministri, ha rotto il tetto di cristallo che limitava il ruolo delle donne nella politica italiana. Ma nel quotidiano delle altre donne, nelle loro prospettive, cosa è cambiato? Ad analizzare fatti e parole della maggioranza che governa l’Italia dal 22 ottobre 2022 è la giornalista Caterina D’Ambrosio in ‘Femminile sovranista - Giorgia Meloni e il corpo delle donne’, nelle librerie dal 2 dicembre (Tab Edizioni, 10 euro, 102 pagine).

“Il libro nasce dal bisogno di capire come il corpo delle donne sia diventato a tutti gli effetti terreno di scontro politico - afferma l’autrice -, una piccola cassetta degli attrezzi per comprendere, al di là degli slogan, le trasformazioni del mondo in cui le donne italiane cercano di muoversi, costruire e affermarsi”, afferma l’autrice. D’Ambrosio ha scritto di cultura, politica ed economia per carta stampata, magazine e web. Autrice per Rai e Mediaset, ha collaborato con l’Unità, l’Unione Sarda, Fortune Italia, Il Sole 24 Ore, Treccani, VanityFair.it, Radio Popolare, RDS e Rai Radio2. Da alcuni anni si occupa di comunicazione politica.

“Queste pagine - sostiene D’Ambrosio nell’introduzione - fotografano gli ultimi mesi, senza trucco né filtri. Da una parte, le misure del governo Meloni, dall’altra, la retorica che le giustifica. Una retorica che torna ossessivamente sul corpo femminile, trasformandolo in terreno politico e simbolico. È una strategia collaudata, comune anche altrove in Europa: parlare di donne per ridefinirne i confini, per rimetterle “al loro posto”. Il risultato è chiaro. Una narrazione che le ricolloca come cittadine di serie B, lontane dai traguardi riservati ai “maschi” e intrappolate nei vecchi schemi di un patriarcato che, nonostante tutto, non molla la presa”.