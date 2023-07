Michela Murgia, cos'è il matrimonio 'in articulo mortis'

Michela Murgia si è sposata e ha annunciato il matrimonio 'in articulo mortis', letteralmente 'in punto di morte'. Cosa significa? Di cosa si tratta? "Qualche giorno fa io e Lorenzo ci siamo sposat3 civilmente. Lo abbiamo fatto 'in articulo mortis' perché ogni giorno c’è una complicazione fisica diversa, entro ed esco dall’ospedale e ormai non diamo più niente per scontato. Lo abbiamo fatto controvoglia", ha annunciato la scrittrice, malata di cancro.

Cos'è il matrimonio 'in articulo mortis'? Cosa significa la formula? L'articolo 101 del codice civile spiega che "nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita".

Il matrimonio 'in articulo mortis' è applicabile ai casi in un eventuale ritardo della celebrazione potrebbe pregiudicare la stessa realizzabilità del matrimonio. Ad esempio, come nel caso di Michela Murgia, se si è in presenza di una grave malattia in fase avanzata che mette in pericolo imminente la vita di una delle persone coinvolte.