Michele Mari vince il premio Strega 2026 con I Convitati di Pietra, che ottiene 190 voti. Mari, pubblicato da Einaudi, ha confermato i pronostici della vigilia che lo davano come il candidato favorito per il gradino più alto del podio.

La classifica

Il vincitore ha superato la concorrenza degli altri cinque scrittori arrivati in sestina: Matteo Nucci con 'Platone. Una storia d’amore' (Feltrinelli), con 152 voti; Bianca Pitzorno con 'La sonnambula' (Bompiani), con 84 voti; Alcide Pierantozzi con 'Lo sbilico' (Einaudi), con 78 voti; Teresa Ciabatti con 'Donnaregina' (Mondadori), con 75 voti; Elena Rui, Vedove di Camus (L’orma), con 64 voti. Il totale dei voti espressi è stato di 643 (pari all’80,4 % degli aventi diritto) su 800 giurati.

La serata

La serata finale si è tenuta, per la prima volta, in piazza del Campidoglio, gremita da una folla di scrittori, editori e addetti ai lavori. Il cuore antico di Roma è stato scelto per festeggiare l'80esima edizione del riconoscimento ideato dai coniugi Goffredo e Maria Bellonci lo stesso anno in cui venne proclamata la Repubblica. Il premio è stato consegnato al vincitore da Andrea D’Angelo, vicepresidente di Strega Alberti Benevento.

Michele Mari si è, dunque, imposto con il suo ‘I convitati di pietra’, libro proposto da Vittorio Lingiardi. Il romanzo racconta la storia di un gruppo di ex compagni di liceo che, dopo la maturità, stringono un 'patto sciagurato'. Quello che nasce come un gioco si trasforma in una spietata competizione per la sopravvivenza, dove l'ultimo rimasto in vita vincerà un tesoro, svelando con perfido divertimento le pulsioni nascoste dentro l'amicizia. Alla vigilia della finale Mari è stato al centro di una polemica a causa di presunte affermazioni offensive su Michela Murgia, la scrittrice morta tre anni fa.

La serata, condotta da Pino Strabioli e Gloria Campaner, è stata trasmessa in diretta televisiva da Rai 3. Sono intervenuti: Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale; Giovanni Solimine e Stefano Petrocchi, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Bellonci; Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti Benevento; Serena Morgagni, responsabile della Direzione Communication di BPER Banca.

Gli ultimi cento voti sono stati scrutinati uno per uno fino alla proclamazione da Andrea Bajani, vincitore della scorsa edizione del Premio Strega. Tra gli ospiti istituzionali della serata, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, l’assessore alla Cultura del Comune di Roma, Massimiliano Smeriglio, e il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone.

Gli 800 aventi diritto al voto sono così distribuiti: 460 Amici della domenica, 245 votanti dall’estero selezionati da 35 Istituti Italiani di Cultura nel mondo, che contribuiscono alla formazione della giuria esprimendo ciascuno 7 giurati tra studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura, 30 voti collettivi espressi da scuole, università e circoli di lettura delle Biblioteche di Roma, 65 voti di lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria. Tra i nuovi giurati entrati quest’anno a far parte degli Amici della domenica: le giornaliste Marianna Aprile, Annalisa Cuzzocrea e Francesca Fagnani, le scrittrici Sabrina Efionay e Annalisa de Simone, gli scrittori Andrea Canobbio e Dario Voltolini.

Grazie alla collaborazione con il Maeci, quest’anno sono stati 35 gli Istituti italiani di Cultura all’estero coinvolti nella giuria. Ecco quali: Addis Abeba, Amburgo, Amsterdam, Atene, Beirut, Berlino, Bruxelles, Buenos Aires, Chicago, Città del Messico, Dublino, Il Cairo, La Valletta, Lione, Lisbona, Londra, Los Angeles, Madrid, Montréal, New York, Parigi, Pechino, Praga, Santiago, Seoul, Shangai, Stoccarda, Stoccolma, Strasburgo, Tirana, Tokyo, Tripoli, Tunisi, Varsavia, Vienna.

Il vincitore Michele Mari proseguirà lo Strega Tour toccando l’11 luglio Lonato del Garda, il 15 luglio Idroscalo di Ostia (Puntasacra Film Fest), 17 luglio Villasimius (Festival della Marina), 19 luglio Cervo (Cervo ti Strega), 24 luglio Frascati, 25 luglio Vieste (Il Libro Possibile), 26 luglio Ugento, 5 agosto Marciana Marina, 8 agosto Cortina d’Ampezzo (Una montagna di libri), a fine agosto Benevento (Benevento Città spettacolo) e a fine settembre Palermo (Logos). (di Carlo Roma)