La luce che prende il sopravvento sul buio è il primo contrasto nel quale ci si imbatte. E, potendo guardare, si esplorano il significato e l’anima delle cose che, poi sono viventi perché appartengono agli esseri umani, alle loro diverse percezioni. Quindi, sensibilità differenti che si riuniscono nel nome dell’Arte. Così un parallelo sorge spontaneo - Quando la bellezza diventa luce e la luce diventa emozione - e diventa il filo conduttore di “Quando La luce è gioia”, titolo della mostra personale di Athos Faccincani che da sabato 24 ottobre a domenica 8 novembre porterà in piazza Garibaldi - nelle prestigiose Scuderie Estensi di Tivoli - il mondo poetico e luminoso di uno degli artisti italiani più riconoscibili per il suo personale rapporto con il colore, la natura e la luce.

Infatti, per Athos Faccincani la luce è ciò che permette alla realtà di rivelarsi nella sua forma più emozionante, riuscendo a trasformare un paesaggio in un ricordo, un giardino in un sentimento, un luogo conosciuto in una nuova esperienza della bellezza. «La bellezza è il luogo della luce», ama ricordare Faccincani, e nei suoi dipinti quella luce diventa un linguaggio capace di parlare direttamente alla sensibilità di chi osserva. La sua pittura non cerca semplicemente di riprodurre un paesaggio, ma di raccontare l’emozione che quel paesaggio ha lasciato nell’anima, il colore diventa così memoria, il cielo respiro e la natura una presenza capace di restituire serenità. In una società spesso attraversata da rumore, velocità e inquietudine, 'Quando la luce è gioia' propone dunque anche una pausa, un invito a fermarsi davanti a un’opera e lasciarsi attraversare dalla sua energia positiva. Seguendo questo solco, la mostra assume un significato particolare proprio a Tivoli, città che da millenni dimostra come la cultura possa nascere dall’incontro tra bellezza, natura e contemplazione.

Faccincani raccoglie idealmente questa eredità e la trasporta nel presente attraverso una pittura immediata e personale, nella quale la tradizione del paesaggio italiano incontra una tavolozza intensa, solare e profondamente emozionale, una mostra, quindi, da guardare ma soprattutto da vivere, perché davanti a un’opera di Athos Faccincani non si è semplicemente spettatori di un paesaggio: si entra in un mondo nel quale la luce sembra ricordarci che la bellezza può ancora essere una fonte di benessere dello spirito, di cultura dell’anima e di gioia. La mostra è curata da Gianluigi Bettoni e realizzata con il patrocinio del Comune di Tivoli.

Athos Faccincani nasce a Peschiera del Garda il 29 Gennaio 1951. Negli anni ‘70 il giovane artista comincia a farsi notare per l’intensità espressiva delle sue figure. Gli viene così commissionata una mostra sulla Resistenza presso la Gran Guardia di Verona che gli frutterà la Medaglia di Cavaliere della Repubblica consegnatagli dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Nel 1980, dopo un profondo cambiamento interiore, Faccincani si lascia ispirare dalla Natura che diventa protagonista indiscussa della sua pittura che ormai ha conquistato sia l’amore del pubblico che l’attenzione della critica grazie ai colori vivaci e inconfondibili.

Da allora l’ascesa del Maestro del Colore si è estesa ben oltre i confini nazionali, tra le sue esposizioni internazionali più importanti quelle di New York, Boston, S. Antonio, Miami, San Francisco, Chicago, Los Angeles, Londra, Vienna, Tokyo, Madrid, Zurigo, Amburgo, Monaco, Sofia, Hong Kong, Singapore e Montecarlo. Innumerevoli anche i premi di cui è stato insignito durante la sua quarantennale carriera, fra gli ultimi il premio Personalità Europea consegnatogli a Roma ed il Leone d’Argento al Narnia Festival e le collaborazioni, fra tutte quella con la trasmissione Geo Rai3.