circle x black
Cerca nel sito
 

Negli scatti di Giovanni Franco omaggio ai 'Volti delle Madonie'

sponsor

Negli scatti di Giovanni Franco omaggio ai 'Volti delle Madonie'
11 agosto 2025 | 18.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

“Valorizzare un territorio, ovvero i suoi abitanti, che con il loro lavoro e la loro presenza tengono ancora in vita un’economia locale in affanno”. È questo l’obiettivo le immagini del reportage realizzate dal giornalista Giovanni Franco che saranno esposte nella mostra “Volti delle Madonie” a Cefalù al ristorante La Galleria in via Mandralisca 23. La mostra sarà inaugurata il 17 agosto alle 18. Interverranno oltre all’autore, Angelo Daino e Giuseppe Provenza, titolari della struttura e Michele Ferraro e Giorgio Vaiana dell’agenzia Migi Press, promotori dell’iniziativa. Per l’occasione è stato pubblicato un libro dalla casa editrice Libridine con lo stesso titolo dell’esposizione, (92 pagine, 14 euro) con la prefazione dell’autore e l’introduzione del saggista ed economista Franco Garufi e con le oltre 70 foto del progetto e con il sostegno della Emmecci srl. Il volume è in vendita oltre che durante il vernissagge anche nelle librerie e in tutti i siti online. Il duo Mondolettosottoilcorvo, composto da Willehad Grafenhorst e Gandolfo Pagano, si esibirà in occasione dell’inaugurazione della mostra. La loro performance nasce dall’esperienza di due musicisti cresciuti in regioni opposte d’Europa, che si sono incontrati nel 2018 sulle Madonie e sono rimasti sorpresi da un’immediata sinergia artistica. Le musiche realizzate appositamente per questa iniziativa, faranno da supporto alla mostra e sarà possibile ascoltarle inquadrando un QRcode presente nel volume.

“Quando si parla della dorsale montuosa della parte settentrionale della Sicilia, si ricorre spesso a un rituale trito e ritrito: si elencano i cosiddetti paesaggi mozzafiato, la ricchezza vegetale, le tradizioni uniche, la gastronomia e i borghi incastonati nella natura – afferma Giovanni Franco - Eppure, ci si dimentica spesso che, senza i suoi residenti — sempre più in calo demografico — quei luoghi sarebbero solo paesi fantasma, contenitori di reperti mummificati. Sono invece le donne, gli uomini, i giovani e i bambini a tenere in vita questi paesi. Imprenditori, commercianti, allevatori, contadini, pensionati, intellettuali, artisti, musicisti: sono loro il motore propulsivo di queste terre. Ed è proprio su di loro che ho puntato il mio obiettivo. Le persone che ho fotografato nei vari comuni sono il tema della mostra “Volti delle Madonie”. In questo progetto ho scelto di non ritrarre i soliti scorci o monumenti, ma di dedicarmi agli sguardi, ai sorrisi, alle espressioni dei tanti individui che ho incontrato per strada, nelle case, nei negozi, nelle imprese, nei luoghi di lavoro.

Tutti insieme per lanciare un appello contro lo spopolamento di questi centri. Le immagini che ho registrato sono un inno alla restanza, una sinfonia di sguardi e colori”. Aggiunge Garufi: “La narrazione per immagini è condotta con un approccio innovativo: leggere e raccontare un territorio attraverso i volti dei suoi abitanti. Una scelta che rimanda di getto all'esigenza di immaginare cosa si cela dietro quei visi: aspettative, progetti di vita, speranze, delusioni, fughe e ritorni. Sessantacinque espressioni diverse, sessantacinque età differenti, dal piccolo suonatore che porta con baldanza un tamburo quasi più grande di lui, all'anziano con la barba brizzolata che nelle cento rughe che gli solcano il viso racconta una vita di fatica e di lavoro”. Nel libro è presente anche un disegno dell’artista di origini madonite Carmela Gulino. L’ingresso alla mostra è gratuito.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Madonie Sicilia Fotografia Mostra Libro Ristorante La Galleria
Vedi anche
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Scioperi aerei e treni, la situazione in Italia e l’allerta per viaggi all'estero


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza