Nel 2027 Praga sarà la prima città ospite di Pordenonelegge

Un asse strategico che unisce cultura, istituzioni ed economia nel cuore della Mitteleuropa, intensificando la vicinanza con la Repubblica Ceca. Questo il primo risultato della trasferta internazionale di Pordenonelegge a Praga anche in vista del 2027 di Pordenone Capitale Italiana della Cultura. Novità strutturale di Pordenonelegge, è l'avvio di un nuovo percorso permanente: dall’edizione 2027 Pordenonelegge ospiterà ogni anno una grande capitale europea, e la prima città ospite in assoluto sarà Praga: lo ha annunciato il presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti, lanciando contestualmente la notizia del prestigioso riconoscimento internazionale: il titolo di “Ambassador of Freedom 2027” conferito, alla memoria, a Václav Havel, per aver testimoniato con la sua straordinaria parabola che la cultura è patrimonio civile e presidio fondamentale di libertà». Anticipazioni rilevanti in vista della 28/a edizione di Pordenonelegge, già in calendario dal 15 al 19 settembre 2027.

L’evento culturale ospite dell’Istituto Italiano di Cultura a Praga - con la presentazione del romanzo di Giulio Mozzi "La ripetizioni", pubblicato per il mercato ceco con il titolo Opakování (Meridione) - si è così trasformato in una tappa cruciale per l’evoluzione dei rapporti culturali e istituzionali con la città di Praga, alla presenza anche del neo-insediato ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Alessandro Gaudiano, del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, della direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Marialuisa Pappalardo, del direttore artistico di Pordenonelegge Gian Mario Villalta e della direttrice di Fondazione Pordenonelegge.it Michela Zin, del direttore di Confindustria Alto Adriatico Massimiliano Ciarrocchi e dell'ex europarlamentare Pier Luigi Castagnetti.

«Nell’incontro ristretto con l'ambasciatore Gaudiano abbiamo ripercorso lo stretto legame fra pordenonelegge e l'Istituto di Cultura Italiana a Praga, fra gli studenti e studentesse italiani e la Facoltà di letteratura dell'Università di Praga – ha spiegato il presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti - Un rapporto destinato a intensificarsi nel 2027, quando Praga sarà città ospite con i suoi libri, i suoi autori e autrici, con gli autori internazionali che hanno raccontato Praga. All'Ambasciatore Gaudiano è intanto andato il nostro primo invito per la 28/a edizione di Pordenonelegge». All'Istituto Italiano di Cultura di Praga il vicegovernatore del Friuli Mario Anzil ha spiegato che «il legame con Praga valorizza il ruolo della regione come terra di confine e punta a consolidare gli scambi, costruire progettualità comuni e rafforzare il dialogo in campo creativo ed economico». L'Ambasciatore Alessandro Gaudiano ha espresso il suo forte apprezzamento per la sinergia in atto: «sono estremamente lieto di questo impegno di Pordenonelegge a Praga, che l'anno prossimo verrà ulteriormente elevato con la partecipazione al festival della città».