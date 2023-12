Parigi 2024, Salis: "Pronti ai giochi, vogliamo ripetere i risultati di Tokyo"

“È molto importante ospitare gli Oscar dello sport nel salone d’onore del Coni, per noi è un onore. Un evento che unisce le varie anime, quella sociale, territoriale e di vertice”. Lo ha detto il vicepresidente del CONI, Silvia Salis, a margine dell’annuale evento degli Oscar dello Spot “Asi Sport&Cultura” che si è tenuto ieri a Roma presso il salone d’onore del Coni.

“Il tennis è sempre stato uno sport italiano per eccellenza. Abbiamo aspettato un po’ di anni per riportare la Davis in Italia, ma è stata una grandissima soddisfazione. Il comitato Olimpico arriva al 2024 molto carico e con la grande responsabilità di avere chiuso le Olimpiadi Tokyo in modo stellare. Nonostante tutto, abbiamo la voglia di ripeterci”, ha concluso Salis.